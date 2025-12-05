俳優の山本舞香さんは12月5日、自身のInstagramを更新。モデルショットを披露したところ、反響が寄せられました。（サムネイル画像出典：山本舞香さん公式Instagramより）

【写真】山本舞香の透けタイツに包まれた色っぽい美脚

「す・て・き！」

山本さんは「冬の空気が好き。　TATRASのダウン暖かくてフードのファーが大きくて可愛い　プレゼントにも是非」とつづり、5枚の写真を投稿。黒いダウンジャケットを着用した山本さんのモデルショットです。1枚目と5枚目は脚を組んでベンチに座っている姿で、透け感のある黒いタイツに包まれた脚の美しさが目を引きます。

コメントでは「鬼可愛い」「絶世の美女だね」「かわいすぎやて」「す・て・き！」「かっこよ」「くろぱんすとさいこう」などの声が寄せられています。

「細すぎる〜っ！！」

Instagramでたびたびモデルショットを公開している山本さん。10月17日にも美脚が際立つダウンジャケット姿を披露しています。ファンからは「スタイル良すぎる！！」「細すぎる〜っ！！」「久々の冬舞香ちゃん可愛すぎる」などのコメントが寄せられていました。気になる人はチェックしてみてください。
(文:熱帯夜)