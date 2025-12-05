ライオンは、口の中から表情筋にアプローチし、肌をこすることなくリフトケア（押し上げるように機器を動かすこと）できる「inquto口内美顔器VRインナーリフト」を、9月10日から楽天市場で販売を開始した。これに関連して、顔の美容に関する意識調査を行った。その結果、顔・肌の悩みの上位には、「シミ・肝斑」「たるみ・ほうれい線」が挙がった。また、顔の肌への刺激や摩擦は避けたいと考える人が多く、その背景には、シミ・肝斑の増加や、肌のたるみにつながる懸念があることがうかがえた。特に、美白に関心のある人において、この傾向が顕著に表れていることが確認された。





調査の結果、顔・肌の悩みの1位は、シミ・肝斑となった。興味が増した美容ケアでは、セルフマッサージなどと同率で美容医療のシミ取りレーザーが1位だった。





美容や肌ケアに関しては、効率の良さを重視しながら、失敗のリスクが低いものを選びたいという意識が浮き彫りになった。新たな美容法を取り入れる際には、自分の肌に合うかどうかを最も重視している。





80％の人が「顔の肌への摩擦や刺激はなるべく避けたい」と回答。特に、美白系の美容医療に興味が増した人で、この傾向が顕著だった。背景に、摩擦や刺激がシミ・肝斑の増加や肌の衰え・たるみなどにつながる懸念が挙がる。

［調査概要］

調査主体：ライオン

調査日：11月10日（月）

方法：インターネット調査

対象：30〜50歳代の首都圏在住有職女性300名

ライオン＝https://www.lion.co.jp/ja