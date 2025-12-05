ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」から、「春雨ヌードル 麻辣湯味」を12月9日から全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。

「麻辣湯（マーラータン）」は、中国・四川省発祥の花椒（ホアジャオ）の痺れる辛さと唐辛子の辛さが特徴的な味わいのスープ料理。日本国内でもSNSなどを中心に人気が急上昇し、専門店などでは、好みの具材をカスタマイズできるのが魅力として注目を集めている。



「春雨ヌードル 麻辣湯味」

今回「ファミマル」のカップスープシリーズとして、初の「春雨ヌードル 麻辣湯味」を発売する。花椒の痺れと唐辛子の辛みを利かせた本格的な麻辣湯味スープに、具材には専門店でも人気の「黒きくらげ」を使用し、春雨は通常の春雨カップスープ（ファミマル 春雨カップスープシリーズ商品との比較）に比べて増量し、満足感ある一品に仕立てた。

「春雨ヌードル 麻辣湯味」は、花椒の痺れと唐辛子の辛みを利かせた麻辣湯味スープ。五香粉（ウーシャンフェン）など10種類以上のスパイスを使用し、本格的な風味と辛さを楽しめる。

［小売価格］203円（税込）

［発売日］12月9日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp