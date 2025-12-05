手帳製造・OEMを手がけて88年の伊藤手帳は、高品質ハードカバーノート「GRAVINO（グラヴィーノ）」を12月5日から発売する。

GRAVINO（グラヴィーノ）とは、「大切な事を未来まで書き残す」ために、紙質、製本、装丁、ボックスすべてのパーツにこだわって作った、日本製ノートの新しいスタンダード。

長年、手帳メーカーとして「書きたくなる道具づくり」を追求してきた伊藤手帳。セパレートダイアリー、TETEFUなど、書きやすさや構造で支持を得るブランドの開発を続ける中で、ユーザーから「自分のログを綺麗に残せるノートがほしい」「紙質にこだわった良いノートを長く使いたい」という声が多く寄せられた。GRAVINO（グラヴィーノ）は、そうした声に応える形で生まれた“日本製ノートの新しい定番”となる。

ハードカバーノートとしての堅牢さ、紙の質、装丁の美しさ、目次構成の利便性など、手帳メーカーとして培った技術を一冊に凝縮した。

GRAVINO（グラヴィーノ）の特長として、採用しているのは、インクの乗り・乾き・触感をバランスよく整えた厚口用紙。万年筆やボールペンでも裏抜けしにくく、日々のログやアイデアを安心して書きためられる。全ページにノンブル（ページ番号）を入れ、議事録・研究ノート・プロジェクト記録などでも“参照のしやすさ”が格段に向上する。巻頭には自分で編集できる〈見出し・目次ページ〉を配置し、独自の“私的アーカイブ”を自由につくれる。

本文は耐久性に優れた糸かがり綴じ。頻繁な開閉にも強く、長く書き続けるほど“自分だけの一冊”へ育つ。

しっとりとした手触りのマットPU表紙に、上品な同色ゴムバンド。角丸仕上げによる柔らかな雰囲気が、バッグの中でも品良く収まる。“書く所作まで美しく”をテーマに設計された、洗練された表紙デザインが特徴となっている。

GRAVINO（グラヴィーノ）の表紙には、レーザー刻印による英数字（最大20文字）の名入れが可能。誕生日、記念日、社名などを刻めるため、ギフト・表彰品・プロジェクトチームの記念品としても活躍する。

GRAVINO（グラヴィーノ）は専用の特注箱で届ける。開封する瞬間の“特別感”まで含めてデザインされたパッケージで、そのまま贈り物として渡せる。

［小売価格］

A5：2700円

B6：2500円

（すべて税込）

［発売日］12月5日（金）

伊藤手帳＝https://ito-techo.jp