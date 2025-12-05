松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、12月10日午後3時から、「極厚レアヒレかつ定食」を発売する。

新次元の食感が楽しめる新メニューが登場する。一定の低温で長時間加熱することで、ジューシーで旨味をたっぷり凝縮した肉に、いつもより目の細かいパン粉をつけて、サクッと揚げた。極厚の肉ながら、いつものかつとはひと味違った、“しっとり食感”を楽しめる。さらに、紅塩や卓上のソースなど好みの味付けで、様々な味わいを心ゆくまで堪能できる。

ロースかつとの盛合せも用意しているので、食べ比べで新たな美味しさを体験してみてほしい考え。極厚レアヒレかつ定食ならではの食感と旨味を、この機会にぜひ賞味してほしいという。

なお、レアのようなやわらかい食感が特徴の商品とのこと。中心まで加熱されているため赤みが残っていても問題ないという。

［小売価格］

極厚“レア”ヒレかつ定食：1390円

ロースかつ＆極厚“レア”ヒレかつ定食：1590円

単品 極厚“レア”ヒレかつ：1090円

（すべて税込）

※持ち帰り可能。持ち帰りのみそ汁は、別途料金で買い求めできる

［発売日］12月10日（水）

松屋フーズホールディングス＝https://www.matsuyafoods.co.jp