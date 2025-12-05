松屋フーズ、低温調理で仕上げたジューシーで旨味たっぷりな「極厚レアヒレかつ定食」をとんかつ専門店の「松のや」で発売
松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、12月10日午後3時から、「極厚レアヒレかつ定食」を発売する。
新次元の食感が楽しめる新メニューが登場する。一定の低温で長時間加熱することで、ジューシーで旨味をたっぷり凝縮した肉に、いつもより目の細かいパン粉をつけて、サクッと揚げた。極厚の肉ながら、いつものかつとはひと味違った、“しっとり食感”を楽しめる。さらに、紅塩や卓上のソースなど好みの味付けで、様々な味わいを心ゆくまで堪能できる。
ロースかつとの盛合せも用意しているので、食べ比べで新たな美味しさを体験してみてほしい考え。極厚レアヒレかつ定食ならではの食感と旨味を、この機会にぜひ賞味してほしいという。
なお、レアのようなやわらかい食感が特徴の商品とのこと。中心まで加熱されているため赤みが残っていても問題ないという。
［小売価格］
極厚“レア”ヒレかつ定食：1390円
ロースかつ＆極厚“レア”ヒレかつ定食：1590円
単品 極厚“レア”ヒレかつ：1090円
（すべて税込）
※持ち帰り可能。持ち帰りのみそ汁は、別途料金で買い求めできる
［発売日］12月10日（水）
松屋フーズホールディングス＝https://www.matsuyafoods.co.jp