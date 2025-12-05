Ž¢³¨ËÜŽ£¤Ç¤âŽ¢¾®ÀâŽ£¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÄŽ¢ÆÉ¤á¤ë¤±¤ÉÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤»ÒŽ£¤Î"Íý²òÎÏ"¤ò¿¤Ð¤¹ËÜ¤Î¼ïÎà
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Á¥ÄÅÍÎ¡Ø¡ÖÃÏÆ¬ÎÏ¡×¤òÃÃ¤¨¤ë»Ò°é¤Æ¼«¤é³Ø¤Ó¡¢¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë³Î¤«¤ÊÊýË¡¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÆÉ¤á¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¿Í¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£
¿¼¤¯ÏÃ¤»¤Ð¡¢¥Ü¥í¤ò½Ð¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àõ¤¤²ñÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤É¤ì¤À¤±Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÁ´Á³Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Á¤é¤Î»Ø¼¨¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëºî¶È¤ò¤¹¤ëÉô²¼¤¬¤¤¤¿¤éÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2018Ç¯¡¢¡ØAI vs. ¶µ²Ê½ñ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¡Ê¿·°æµª»ÒÃø¡¦ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò´©¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ê°ÕÌ£ÆâÍÆ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤¬¤¤¤«¤ËÂ¿¤¤¤Î¤«¤ò¡¢¶ñÂÎÎã¤ò¤â¤Ã¤ÆÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢Ê¸»ú¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Íý²ò¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸»ú¤«¤é²»À¼¤òÆ³¤¤¤¿¤ê¡¢È¿ÂÐ¤Ë²»À¼¤Î¾õÂÖ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¸»ú¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò¡Ö²»±¤Éä¹æ²½¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ò¤Ï¡¢¡Ö²»±¤Éä¹æ²½¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿´ÆâÉ½¾Ý²½¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡¢¤È¤¤¤Ö¤«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë¤³¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö±Ñ¸ì¡×¤Ç¤¹¡£
¢£100¸ì¤Î±ÑÊ¸¤òÆÉ¤ó¤ÇÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«
ÂçÄñ¤Î¿Í¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÃæ¹â¤Ç6Ç¯´Ö¡¢4Ç¯À©Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð²Ã¤¨¤Æ2Ç¯´Ö¤Ï±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬ÆüËÜ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤ÏÆÉ¤á¤ÐÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¸í¤Ã¤¿Íý²ò¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤ò¡ÖÆÉ¤á¤Ð¡×¤ÎÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤ÏÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡ÖÍý²ò¡×¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿ÞÉ½1¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¡¢F¡¦S¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥¸¥§¥é¥ë¥É¤Î¡Ø¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥®¥ã¥Ä¥Ó¡¼¡ÊThe Great Gatsby¡Ë¡Ù¤ÎËÁÆ¬¤ò°úÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç100¸ì¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï300Ê¸»úÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¸¶¹ÆÍÑ»æ1Ëç¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¤½¤é¤¯¤¢¤Ê¤¿¤â¡ÖÆÉ¤á¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤è¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡£
ÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¹ñ¸ì¤Ç¤³¤Î¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¡¢Àè¤Î½ñÀÒ¤Ï¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÆÉÎÏ¡×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡Ö²ò¡×¤¬È´¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë
É½¾ð¤ä¹ÔÆ°¤Ê¤ÉÉ½ÌÌÅª¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤«¤é¤Ï¡¢»×¹Í¤ÎÆâÍÆ¤ÏÈ½ÊÌ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¾®³Ø¹»Ãæ³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¶µ²Ê½ñ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯ÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ö²»±¤Éä¹æ²½¡×¤Ï¡¢¡ÖÍý²ò¡×¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÊ¸»úµ¹æ¤ò²»À¼µ¹æ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëºî¶È¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö²»±¤Éä¹æ²½¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿´ÆâÉ½¾Ý²½¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¡ÖÆÉ²òÎÏ¤Î·çÇ¡¡×¤ÈÉ½¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡ÖÆÉÎÏ¡×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö²ò¡×¤Î»ú¤¬È´¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ñ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¤ò¡¢¤¹¤é¤¹¤é¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿Æ¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤ÏÆÉ¤á¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÈÌ¤Ë¡ÖÆÉ¤á¤ë¡×¤È¤Ï¡ÖÍý²ò¤¹¤ë¡×¤ò´Þ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¡Ö²»±¤Éä¹æ²½¡×¤È¡Ö¿´ÆâÉ½¾Ý²½¡×¤Ï2¤Ä¤ÎÊÌ¤Îºî¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¶µ°é¸½¾ì¤â¿Æ¤¿¤Á¤âÍý²ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖÆÉ¤á¤ë¤±¤ÉÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤Î¾õÂÖ¤¬¡¢¡ÖÆÉ²òÎÏ¤Î·çÇ¡¡×¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿È½ÃÇ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ÆÉ½ñÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦°Â°×¤Êºö¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
·ë²Ì¡¢¡ÖÍý²òÎÏ¡×¤¬Ì¤½Ï¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢ÀèÀ¸¤â¡¢¿Æ¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÅö¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Ö²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¾õÂÖ¤Ç³ØÇ¯¤À¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¼õ¸³¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»î¸³¤Î´üÆü¤ÏÇ÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³Ø¹»¶µ°é¤â½Î¤âÍý²òÎÏ¤ÎÄã¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢¡Öµ²±¡×¤ËÍê¤ë¶µ¼øË¡¤¬¹¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¹¥¤¤ÊËÜ¤òÆÉ¤á¤Ð¤è¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ï¥±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤µ¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÍý²òÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¹ñ¸ìÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¦µæ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íý²òÎÏ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñ¸ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ÈÂ¾¤Î¶µ²Ê¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤Î´Ø·¸¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹ñ¸ì¤ÎÀ®ÀÓ¤È¡¢ÆÉ¤à¡¢½ñ¤¯Ç½ÎÏ¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¤ÎÄ´ºº¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆÉ½ñÎÌ¤È¹ñ¸ì¤ÎÀ®ÀÓ¤Î´Ø·¸¡¢ÍÄ»ù´ü¤Î³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤È¤½¤Î¸å¤Î¹ñ¸ìÎÏ¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¸¦µæ¤«¤é¡¢ÆÉ½ñÎÌ¤È¹ñ¸ì¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁê´Ø¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÜ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆÉ¤á¤Ð¹ñ¸ì¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¹â¤Þ¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÄ´ºº¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆÉ½ñ¤Ï³Î¤«¤Ë¸ì×ÃÎÏ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñ¸ìÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¤ÎÂÐ¾Ý¡Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¡Ë¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
³¨ËÜ¤ä¾®Àâ¤Ç¤â¸ì×Ã¤Î¶¯²½¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¾ÀÜÍý²òÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡¢ÀâÌÀÊ¸¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÉ¤à¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¹ñ¸ìÎÏ¤Ë¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÈÍý²òÎÏ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤È¡¢¹¥¤¤ÊËÜ¤òÆÉ¤á¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÉ½ñÂÐ¾Ý¤ÎÁªÂò¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£Ì¤½¢³Ø»ù¤Ø¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Ï¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë
¤Þ¤¿¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÈÄí¤Ç¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î»Ò¤É¤â¤Î¸ì×ÃÎÏ¤äÆÉ²òÎÏ¤Ë¹ÎÄêÅª¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¤½¢³Ø»ù¤ËÂÐ¤¹¤ë³¨ËÜ¤Ê¤É¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ÎÎÌ¤È¡¢½¢³Ø¸å¤Î¹ñ¸ì¤ÎÀ®ÀÓ¤òÄ´ºº¤·¤¿¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯³¨ËÜ¤òÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¾®³Ø¹»Ãæ³ØÇ¯°Ê¹ß¤Î¹ñ¸ì¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÈæ¤Ù¤ÆÍ°Õ¤Ë¹â¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃÎÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸À¸ì»ÈÍÑ¤ÎÁÇ¼Á¤È¤·¤Æ¤ÎÇ¾¤Î´ðËÜÅª¹½Â¤¤Ï°äÅÁ»Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢´Ä¶¤Ë¤è¤ë»É·ã¤«¤é¡¢Ç¾¤Î²óÏ©¤¬²þÎÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤ÏÍÄ»ù´ü¤Ë¹Ô¤¦ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³ØÆ¸´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÆÉ½ñ¡¢ÆÃ¤ËÀâÌÀÊ¸¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ß¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍý²òÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤ÈÉä¹ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÉ¤ó¤ÀÀè¤«¤éÆâÍÆ¤¬¥¹¥ë¥¹¥ëÈ´¤±Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ï¥±
ÆÉ½ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¾¤Ï¡¢¤Þ¤ºÊ¸»ú¤ò²»À¼¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ëºî¶È¡Ê²»±¤Éä¹æ²½¡Ë¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤ËÊ¸¤Î¹½Â¤¤òÍý²ò¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ò±ÇÁü²½¤µ¤»¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¿´ÆâÉ½¾Ý²½¡ÊÍý²ò¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Íý²ò¤Îµ²±¤òÊÝ»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÊ¸¤Î°ÕÌ£¡ÊÊ¸Ì®¡Ë¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÕÌ£¤òÍý²ò¤¹¤ëºî¶È¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÌÜ¤ËÆþ¤ëÊ¸»ú¤Î²»±¤Éä¹æ²½¤È¿´ÆâÉ½¾Ý²½¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¡×¤Ç¤¹¡£¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤È¤Ï¡Öº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢°ìÃ¶µ²±¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤¯Ç½ÎÏ¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÉ¤à¤³¤È¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤³¤Î2¤Ä¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÊÑ¤ÊÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ëºî¶È¤Ç¤¹¡£¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢ÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¡¢ÆÉ¤ó¤ÀÀè¤«¤é¥¹¥ë¥¹¥ë¤ÈÈ´¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÉ¤àÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤ÎÉé²Ù¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³¨ËÜ¤Ï³¨¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ð·Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¿´ÆâÉ½¾Ý²½¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²»±¤Éä¹æ²½¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª´Ö¤Î¹½Â¤¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÍý²ò¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¯¤·ÁÞ³¨¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤ÎÆÉ¤ßÊª¤â¡¢Ì¤ÃÎ¸ì¡Ê°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤½é¤á¤Æ¤ß¤ë¸ì¡Ë¤Î¿äÂ¬¤äÍý²ò¡Ê¿´ÆâÉ½¾Ý²½¡Ë¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
Êª¸ì¤Ê¤É¤ÏÀâÌÀÊ¸¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃê¾ÝÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢°ìÈÌ¤ËÉ®¼Ô¤¬¿´ÆâÉ½¾Ý²½¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ò¶î»È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤â¶µ²Ê½ñÅª¤ÊÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¤Ï¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤ÎÉé²Ù¤¬Äã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Ï¾®³ØÀ¸¤Ë¤âÍ¸ú
ºÇ¤â¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¤Ë¡¢Ç¾¤¬¿´ÆâÉ½¾Ý²½¤ÎÆ¯¤¤ËÆÃ²½¤Ç¤¤ëÆÉ½ñ¤Ï¡ÖÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö²»±¤Éä¹æ²½¡×¤òÃ¯¤«¤ËÇ¤¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ê¹¤¼ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¾ð·Ê¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÎ®¤ì¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÀ³Ê¤Ê¤É¤Î¹½Â¤¤Îµ²±¤òÊÝ»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¡¹¤È¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿·¤·¤¤¾ðÊó¤Î¡ÖÍý²ò¡×¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ÏÄ°³Ð¤«¤é¤Î¿´ÆâÉ½¾Ý²½¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÇ½ÎÏ¡Ê¿´ÆâÉ½¾Ý²½¤ä²»±¤Éä¹æ²½¡Ë¤ÏÈ¿Éü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Æ°²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä°²òÎÏ¤¬¹â¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¼þ°Ï¤Î²»À¼¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÆâÍÆ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢Æ±»þ¤ËÆÉ¤àÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¡¢²æ¡¹¤â´Þ¤á¡¢Ê¸»ú¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¼«Æ°²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÆÉ¤à¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¼±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÆâÍÆ¤ÎÍý²ò¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¿Í¤ÎÏÃ¡£¤³¤³¤Ç¤ÎÂÐ¾Ý¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡ÖÆÉ¤à¡×¤³¤È¤Î¼«Æ°²½¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÍý²ò¡×¤Î¼«Æ°²½¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÂÅÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ä°³Ð¤«¤é¤Î¿´ÆâÉ½¾Ý²½¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÃÎ³ÐÎÏ¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃÎ³ÐÎÏ¤Î¥Ù¡¼¥¹¤òÀ®¤¹¤Î¤Ï¸ì×ÃÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÉ½ñÎÌ¤Ï¸ì×Ã¤ÎË¤«¤µ¤ÈÁê´Ø´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÆÉ½ñÎÌ¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢ÃÎ³Ð¡¦Íý²ò¤ÎÎ¾Êý¤ËÍ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆþ¸ý¤Î¡ÖÄ°²òÎÏ¡×¤¬°é¤¿¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¡ÖÆÉ²òÎÏ¡×¤Ø¿Ê¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢´Î¿´¤Î¡ÖÍý²òÎÏ¡×¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
³¤³°¤Î±Ç²è¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾®³Ø¹»Ãæ³ØÇ¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹â³ØÇ¯¤«¤È¤â»×¤·¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¿Æ¤¬ËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¼ª¤«¤é¤ÎÍý²òÎÏ¡¢¤Ä¤Þ¤êÊ¹¤¤¤¿ÆâÍÆ¤ò¿´ÆâÉ½¾Ý²½¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Î°éÀ®¤Ï¡¢ÍÄ»ù´ü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÍ¸ú¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿´ÆâÉ½¾Ý²½¤ÎÇ½ÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊý
¥ï¡¼¥¯³¨ËÜÆÉ¤ß¤ÎºîË¡¤È³¨ËÜ¤Î¤½¤ÎÀè
¿´ÆâÉ½¾Ý²½¤ÎÇ½ÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³¨ËÜ¤òÆÉ¤àºÝ¤Ë¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡»Øº¹¤·¤ò¤·¤Ê¤¤
Ê¸»ú¤Î»Øº¹¤·¤â¡¢³¨¤Î»Øº¹¤·¤âÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î»Å»ö¤Ï³¨¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼ª¤ò·¹¤±°ÕÌ£¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ç¾¤ÎÃæ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³¨ËÜÆÉ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬²¿¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¡¢¤É¤Î²Õ½ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢ÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤
³¨ËÜ¤Ï³¨ËÜ¼«ÂÎ¤Ç´°·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¿Æ¤Î²»À¼¤È´ã¤ÎÁ°¤Î³¨¤ÎÀ¤³¦¡¢¤½¤ì¤È»Ò¤É¤â¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë·ëÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
Íý²ò¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤ËÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀâÌÀ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«Í³¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ò¤É¤â¤¬³¨ËÜÆÉ¤ß¤ÎºÇÃæ¤ËÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¤Í¡×¤È·Ú¤¯Î®¤·¤Æ¡¢Àè¤ËÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤Ê¤¤
ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸å¤Ç¼ÁÌä¤¹¤ë¤Î¤Ï¸·¶Ø¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Í³¤ËÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íý²ò¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê»ØÅ¦¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¡¢³¨ËÜÆÉ¤ß¤Î¤¿¤Ó¤Ë¿Æ¤¬ÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¿È¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢Íý²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µ²±¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤³¨ËÜ¤òÂ´¶È¤·¤¿¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯
¾®Àâ¡¢Êª¸ì¡¢Íî¸ì¤Ê¤É¤Ï¼ª¤«¤é¤ÎÍý²òÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¤Î¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬Ï¯ÆÉ¤·¤¿²»À¼¤ÇÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊËÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¾Ã¤·¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤Ò¤È¤êÍ·¤Ó¤Î¤È¤¡¢¹©ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¤ËÇØ¸å¤ËÎ®¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊÁ¥ÄÅ ÍÎ¡Ë