¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Ì¾Êª½÷Àµ¼Ô¤ò¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤«¤éà¶¯Ã¥á¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²¶¤¿¤Á¤ò¸«¼Î¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥óÈáÃ²
¡¡¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îà¶¯Ã¥á¤ËÃ²¤Èá¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç£µÇ¯´Ö¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤òÃ´Åö¤·¤¿¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥¦¡¼µ¼Ô¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ã´Åö¤Ë°ÛÆ°¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶âÈ±Èþ¿Í¤Î¥¦¡¼µ¼Ô¤Ï£²£°£²£±Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éµ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£µå¾ì¤ä£Ó£Î£Ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¸òÎ®¤·¡¢¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ð¡¼¥É¡¦¥é¥ó¥Ä¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖºòÇ¯£¹·î¡¢¥±¥¤¥Æ¥£¤ÏµåÃÄ¤ÎÃüÍî¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Î¢¤ò¤Ï¤®¼è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¼èºàÎÏ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿Íºà¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î°ÛÆ°¤Ï¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾×·â¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤«¤é¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò³ÍÆÀ¡×¤È´¶½ýÅª¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¦¡¼µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¤Ç£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¡¢¡Ö¸Î¶¿¤Î½µ¤ËÌá¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾ì½ê¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃ´Åö¡£¤µ¤¢»Ï¤á¤è¤¦¡×¤È°ÛÆ°¤òÊó¹ð¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÎÀ¼¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤ÊÏ¢Ãæ¤Î¤¿¤á¤Ë²¶¤¿¤Á¤ò¸«¼Î¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡×¡ÖºÇ½é¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¡¢º£ÅÙ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤È¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤À¡£