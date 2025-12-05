RADWIMPS「紅白歌合戦」6年ぶり出場決定 朝ドラ「あんぱん」主題歌も話題「ぱんぱんの感謝と愛を込めて」
【モデルプレス＝2025/12/05】ロックバンド・RADWIMPSが、大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）に「白組」として出場することが発表された。2016年（第6回）、2019年（第70回）に続き3回目の出場となる。
【写真】「第76回NHK紅白歌合戦」出場歌手が正式発表
2025年11月にメジャーデビュー20周年を迎えたRADWIMPSは、ジャンルに捉われない音楽性と恋愛から死生観までを哲学的に、情緒的に描いた歌詞で、思春期を過ごす世代を中心に幅広い層に大きな支持を受けてきた。2025年は4年ぶりに発表したニューアルバムがチャート1位を獲得、彼らが手がけたNHKの連続テレビ小説「あんぱん」の主題歌「賜物」も大きな話題になった。2019年以来となる紅白のステージでは、メジャーデビュー20周年を記念したメドレーを披露する。（modelpress編集部）
大好きな「あんぱん」に、ぱんぱんの感謝と愛を込めて演奏させて頂きます。バンドとしてもメジャーデビュー20周年の節目に、出場できることを嬉しく思います。よろしくお願いします。
