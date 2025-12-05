末吉9太郎、“推し”&“顔面国宝”に挟まれ緊張「人生で1番顔膨らんだ」オフショットに反響続々「オタクの顔になってる」「可愛い」
【モデルプレス＝2025/12/05】元CUBERSの末吉9太郎が12月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。“推し”と“顔面国宝”に挟まれたオフショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】元アイドル「緊張伝わってきた」推し＆顔面国宝に挟まれた貴重ショット
この日、歌手で女優の鈴木愛理が主演と務めるドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」（テレビ東京系／毎週⽔曜深夜24時30分〜）のXにて、鈴木とFANTASTICSの八木勇征が末吉を挟み、3人でハートポーズを決めるオフショットが投稿された。すると末吉はこの投稿を引用する形で「ねぇwww推しの愛理ちゃんと顔面国宝の八木勇征さんに挟まれて嬉しいのと緊張とで顔膨らんじゃってんのどうにかして？www」とコメント。「推しの前では1番ビジュ良くいたいのに人生で1番顔膨らんどんなよwwww」（※原文ママ）と自身の写りにツッコミを入れていた。
末吉は鈴木のファンを公言しており、同作への出演が発表された際には「推しの主演ドラマに参加できるなんて、こんな嬉しい事ある？」「それにしても愛理ちゃん可愛かったな。僕の人生ピークだな」とコメントしていた。
この投稿には「共感しかない」「本当に顔膨らんでて可愛い」「オタクの顔になってる」「緊張伝わってきた」「わかりみが深い」「この現象に名前つけたい」「オタクあるあるすぎる」といった声が寄せられている。
末吉は元ボーイズユニットのメンバーでありながら「モーニング娘。」に憧れてアイドルを志すなど、“アイドルオタクアイドル”として若い世代を中心に大きな支持を獲得。そして、アイドルとオタクどちらの生態も分かることから、SNSで度々“アイドルオタクあるある動画”を投稿し、総再生回数は5億回を突破するほど話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元アイドル「緊張伝わってきた」推し＆顔面国宝に挟まれた貴重ショット
◆末吉9太郎、鈴木愛理＆八木勇征に挟まれたオフショット投稿
この日、歌手で女優の鈴木愛理が主演と務めるドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」（テレビ東京系／毎週⽔曜深夜24時30分〜）のXにて、鈴木とFANTASTICSの八木勇征が末吉を挟み、3人でハートポーズを決めるオフショットが投稿された。すると末吉はこの投稿を引用する形で「ねぇwww推しの愛理ちゃんと顔面国宝の八木勇征さんに挟まれて嬉しいのと緊張とで顔膨らんじゃってんのどうにかして？www」とコメント。「推しの前では1番ビジュ良くいたいのに人生で1番顔膨らんどんなよwwww」（※原文ママ）と自身の写りにツッコミを入れていた。
◆末吉9太郎の投稿に反響
この投稿には「共感しかない」「本当に顔膨らんでて可愛い」「オタクの顔になってる」「緊張伝わってきた」「わかりみが深い」「この現象に名前つけたい」「オタクあるあるすぎる」といった声が寄せられている。
末吉は元ボーイズユニットのメンバーでありながら「モーニング娘。」に憧れてアイドルを志すなど、“アイドルオタクアイドル”として若い世代を中心に大きな支持を獲得。そして、アイドルとオタクどちらの生態も分かることから、SNSで度々“アイドルオタクあるある動画”を投稿し、総再生回数は5億回を突破するほど話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】