焼肉きんぐ「きんぐの肉大抽選会」開催/ 1等当選者には“12カ月間”肉を配送、期間中来店者には参加賞配布

焼肉チェーン「焼肉きんぐ」は、12月10日から「きんぐの肉大抽選会」を開催する。11月26日に発表した五大名物リニューアルの記念イベントとして実施するとしている。

「きんぐの肉大抽選会」は実施期間中、税込5,000円の会計ごとに抽選券1枚を公式アプリで配布するキャンペーン企画。1等の当選者には“肉1年分”として、1kgの肉を12カ月間配送する。期間中の来店者には参加賞として、5%割引のアプリクーポン(有効期限16日)を配布するという。

抽選券の配布期間は、2026年1月31日まで。企画概要は以下の通り。

なお五大名物には、人気の「きんぐカルビ」や「炙りすき焼カルビ」はそのまま、「超極厚ハラミ〜ガリバタ醤油〜」、「ドでか!!ロース ねぎ塩ポン酢」、「長い!!23cm壺漬けドラゴンハラミ」が加わった。リニューアル商品は12月10日から提供を開始する。

〈「きんぐの肉大抽選会」概要〉

期間中の会計時に「焼肉きんぐ」公式アプリの会員証を提示した人を対象に、会計税込5,000円ごとに抽選券を1枚、アプリ上で配布するもの。抽選券は来店日の翌日に付与される。また、来店時に会員でなくても、会計前にアプリで会員登録した人も参加できる。賞品は以下の通り。

【抽選券の配布期間】2025年12月10日(水)〜2026年1月31日(土)

【賞品概要】

1等:「肉1年分(計12Kgで、1kgを12カ月間配送)」1名

2等:「肉5kg」29名

3等:「29%割引アプリクーポン(期限60日)」290名

4等:「15%割引アプリクーポン(期限60日)」29,000名

参加賞:「5%割引アプリクーポン(期限16日)」期間中に来店した人全員

【当選発表日】2026年2月9日(月)

【当選発表方法】「焼肉きんぐ」公式ホームページに当選者番号を掲載する。公式アプリからも当落を確認できる。なお当選者には、応募時のアプリアカウントにプッシュ配信で連絡が送られる。

【当選者の配送情報入力期間】2026年2月9日(月)〜2026年2月24日(火)

〈注意事項〉※抜粋

･店舗により年末年始の店休日が異なる。

･キャンペーン内容や景品は予告なく変更となる場合がある。

･景品を受け取る権利は、他者に譲渡･質入などができない。

･次の場合に当選無効となる。

-当選連絡までにアプリアカウントを削除した場合、連絡不能などで当選通知･景品発送ができない場合

-期日までに当選者専用フォーム内から必要項目を送信しなかった場合

-不正行為、公序良俗に反する行為、その他運営が不適切と判断した場合

