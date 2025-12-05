「スキャンダルイブ」咲（柴咲コウ）、同期の明石（横山裕）と再会 隠蔽されていた新スキャンダルも判明【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2025/12/05】女優の柴咲コウが主演、川口春奈が共演するABEMAオリジナル連続ドラマ「スキャンダルイブ」第3話が、12月3日よる10時より無料配信スタート。視聴者からは多くの反響が寄せられている。
【写真】柴咲コウ主演ドラマ ラストピース飾るキャスト
第3話では、俳優・藤原玖生（浅香航大）のスキャンダルが収束を見せる一方で、週刊誌記者・平田奏（川口）は、独自で取材を続行。玖生のネタをリークしたのは、KODAMAプロダクションの本部長・明石隆之（横山裕）だった。奏は、このリークがKODAMAプロダクションから玖生を引き抜き独立した井岡咲（柴咲）および芸能事務所・Rafaleに対する報復の意図があるのではと考え、かねてから咲と確執のあるKODAMAプロダクション社長・児玉蓉子（鈴木保奈美）の関与を推測。さらに、週刊文潮の編集長・橋本正剛（ユースケ・サンタマリア）とKODAMAプロダクションとの癒着関係にも切り込み、報道そのものが“事務所側の意向”で作られていた構図を察知する。
「芸能界に蔓延る不当な圧力と利権を巡る週刊誌のタブー、その全てを白日のもとに晒す」と強く決意した奏は、真相を探るべく、芸能事務所・Rafaleを訪ね、咲に再び接触。大手事務所からの圧力を訴え、質問をぶつける奏だったが、咲は抑えきれない怒りをにじませて取材を拒否。「あなたが私たちに何をしたか、忘れたんですか？あなたたち週刊誌は、いつも人の人生を食い物にする」と言い放ち、その場を立ち去った。
また、咲がKODAMAプロダクション時代の同期・明石と再会。「情報をリークしたのはあなたか」と真っ直ぐに問いかける咲に、明石は「ごめん…」と呟き、かつての仲間への複雑な思いと葛藤を語り始める。独立して成功していく咲に対する羨望と焦りや、本部長という肩書の裏で、実際は社長の言いなりという現実を打ち明け、咲に改めて謝罪した明石。その姿に咲は、“自分の独断だと嘘をついて責任をすべて背負おうとしている”と確信する。
そして物語のラストでは、咲が元同期の名誉を守り、真実を明らかにするため行動を起こす。奏にコンタクトを取り、“リークの指示を出したのは児玉蓉子”という証拠を掴むことを条件として、取材を許可。咲が、玖生の記事のタイミングについて疑念を抱き「あのタイミングでリークする事情があったのだとしたら、私に圧力をかける以外に、他に何か大きな理由があったのかもしれない」と語るなか、奏はある疑惑の存在を告白。それは、フリー記者で恋人の二宮涼（胗俊太郎）が掴んでいた、KODAMAプロダクション所属の大物俳優・麻生秀人（鈴木一真）にまつわる“性加害疑惑”だった。二宮が原稿を止めていた理由にも、芸能界に潜む闇があることがほのめかされ、物語は新たな局面に向かって動き出す。
そうして判明した大手事務所によるスキャンダルの隠蔽疑惑。芸能界がさらに揺れ動く展開に、視聴者からは「びっくりした」「背筋がぞわっとした」「スキャンダルイブの“スキャンダル”はそっちだったのね」「それぞれの正義…何を守るのか」などのコメントが寄せられた。
「スキャンダルイブ」は、スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦"を描く、ABEMA新オリジナルドラマです。誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか。「スキャンダルイブ」は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
