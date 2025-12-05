「ポケモン Circular diorama collection2～きらめきの瞬間～」2026年3月9日発売！ 画像が初公開リーメントの新商品
【ポケモン Circular diorama collection2～きらめきの瞬間～】 2026年3月9日 発売予定 価格：1箱 1,430円
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
リーメントは、2026年3月9日に発売を予定しているキャンディトイ「ポケモン Circular diorama collection2～きらめきの瞬間～」の商品画像を初公開した。価格は1箱1,430円。
本商品は、いきいきとしたポケモンのサークル状のジオラマフィギュア第2弾。躍動感ある造形やクリアパーツを使用したエフェクトなど、ポケモンたちの「きらめきの瞬間」が表現されている。約80mmのBIGサイズ。
ラインナップは、「ロコン&ロコン（アローラのすがた）」、「アシレーヌ」、「フライゴン」、「ミュウ」、「ハクリュー」、「ミミッキュ&ボクレー」の全6種。中身は外からわからないブラインド仕様になっている。
★画像初公開★- 株式会社リーメント公式 (@rement_official) December 5, 2025
(C)2026RE-MENT