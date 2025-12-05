【ポケモン Circular diorama collection2～きらめきの瞬間～】 2026年3月9日 発売予定 価格：1箱 1,430円

リーメントは、2026年3月9日に発売を予定しているキャンディトイ「ポケモン Circular diorama collection2～きらめきの瞬間～」の商品画像を初公開した。価格は1箱1,430円。

本商品は、いきいきとしたポケモンのサークル状のジオラマフィギュア第2弾。躍動感ある造形やクリアパーツを使用したエフェクトなど、ポケモンたちの「きらめきの瞬間」が表現されている。約80mmのBIGサイズ。

ラインナップは、「ロコン&ロコン（アローラのすがた）」、「アシレーヌ」、「フライゴン」、「ミュウ」、「ハクリュー」、「ミミッキュ&ボクレー」の全6種。中身は外からわからないブラインド仕様になっている。

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

(C)2026RE-MENT