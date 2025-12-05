◆報知新聞社主催 男子プロゴルフツアー ２５年シーズン最終戦 メジャー最終戦 日本シリーズＪＴカップ 第２日（５日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）

逆転賞金王へ優勝が絶対条件の蝉川泰果（アース製薬）は１イーグル、２バーディー、３ボギーで連日の６９をマークして通算２アンダーとし、トップと５打差の６位に浮上した。

１７番パー５。残り１８３ヤードの第２打を７アイアンでピン奥６メートルに運び、スライスラインに乗せて沈めてイーグルを奪った。「ドライバーがこんなに曲がったのは初めて。グリーンをしっかり捉えられない状況もあるなかで耐えていた。最後に我慢していたご褒美が来た。今日もアンダーパーで回れたのは良かった」。優勝圏内に踏みとどまり、安堵（あんど）した。

１０位からスタートすると１番で右ラフからの第２打を１メートル強につけてバーディー発進。ティーショットに苦しみながら、３〜４メートルのパーパットを何度もしぶとくねじ込んだ。「優勝だけ目指すというのは本当に久しぶりの気持ち。逆転できるように頑張りたい」と言い切った。

４日にコースに来場した２００２、０７年賞金王の谷口徹から、第１ラウンド後にお叱りのラインが届いた。蝉川のホールアウト直後のコメント「奇跡が起きてほしい」を、ネット記事で目にした５７歳のベテランから「奇跡は起きるものじゃなくて、起こすものや」と喝を入れられた。「すみません。起こします」と返信した。２０２３年以来の大会２勝目へ、５打差を追う。