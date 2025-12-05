12月5日、俳優・玉木宏（45）と女優・木南晴夏（40）夫妻に第2子が誕生したことを、木南の所属事務所が発表した。

【写真をみる】二の腕ムキムキ、袖が短いスエットを着たスタイル抜群の玉木宏、木南晴夏のおしゃれ私服姿の全身写真

木南の所属事務所によると、「弊社所属の俳優 木南晴夏ですが、第二子を出産いたしました。生活が落ち着いてきたこともあり、この場をお借りしてご報告させていただきます」とのこと。なお、子供の誕生日は本日ではなく、誕生日、性別などは公表していない。

玉木と木南は2018年6月に結婚。2020年の夏に第1子が誕生している。芸能関係者が語る。

「ドラマや映画、舞台など第一線で活躍している2人。木南さんは昨年、俳優の柿澤勇人さん（38）、ウエンツ瑛士さん（40）と共に音楽ユニット『カキンツハルカ』を結成するなど、活動の幅も広げています。来年には全国4か所を巡るツアーも開催予定です。

また来年1月4日には、ドラマ『うちの弁護士は手がかかる』（フジテレビ系）のスペシャルドラマで、主演ムロツヨシさんの新バディにも決定。夫婦ともに売れっ子ですが、"手がかかる"子育ては支え合いながら向き合っているそうです」

都内公園のなか、"ムキムキの腕"で子育て

玉木は、1998年のテレビドラマ『せつない〜TOKYO HEART BREAK〜』（テレビ朝日系）にて18歳で俳優デビュー。その後、2001年公開の映画『ウォーターボーイズ』で注目され一躍人気俳優として忙しない芸能人生を送るようになる。

「以前、玉木さんは、若い頃は仕事に忙殺される日々を忍耐で乗り越えてきた、と語っていました。ただ、今年6月に出演した『情熱大陸』（TBS系列）では『親になったことが芸能人生に与えた影響は大きい』と話し、若い頃にしていた変な気負いはしなくなったと心境の変化を明かしていましたね。いまはお仕事もプライベートも、自然体で取り組めているんでしょう。

今では家族揃って、都内にある動物たちと触れあえるテーマパークを訪れることも。珍しい動物たちに直接触ったりエサをあげたりできるファミリー層に大人気の施設です。たまの休日にもお子さんと積極的に遊んでいるみたいですよ」

玉木夫妻の「家族団らん」の様子は、以前にも目撃されている。

2023年4月上旬、多くの家族連れで賑わう都内の大型公園に、ひときわオーラを放つ2人の姿があった。玉木は全身ブラックで、袖が短くカットされたスエットパーカーから、鍛え上げられた腕が見えた。その傍らで木南はピクニックシートに腰掛け、和やかにピクニックを楽しんでいる様子だった。

「小さなお子さんを連れた家族20人ぐらい集まって、休日を満喫されていたようです。春の陽気の下、お仕事や趣味のボクシングなどで鍛え上げたムキムキの二の腕を出して、お子さんを3輪のキックボードに乗せたり、一緒にシャボン玉を飛ばしたり全力で遊んでいたとか。

また玉木さんは普段から、自ら選んで買った『子乗せ電動チャリ』で子育てに励んでいるみたいです。新しい家族を迎え、ますます賑やかな毎日となることでしょう」

玉木＆木南夫妻は、今後も仕事・育児ともに全力で挑んでいく──。