東根市で5日、中学生が和菓子職人から作り方や文化を学ぶ授業が行われ、生徒たちが実際に和菓子作りを体験しました。



この体験授業は、生徒たちに日本の文化である和菓子に触れ、働く人の思いを知ってもらおうと美術の授業の一環で行われているものです。授業では山形市の和菓子職人、戸田健志さんの指導のもと東根市立第三中学校の3年生25人が和菓子作りを体験しました。



戸田屋正道戸田健志社長「真ん中にあんこを置いて一旦軽く握る。親指をうまく使い生地を上げるように回していく。（あんこを包む作業）包餡は和菓子屋の修行で一番最初の作業」





今回は、もちを混ぜた色付きのあんでこしあんを包む練り切り作りに挑戦です。生徒「手の形ができない」「あんこの量多すぎない？」戸田社長「出来てる出来てる」生徒たちは試行錯誤しながら作業を進めていきます。ちなみに戸田さんがやってみると。戸田屋正道 戸田健志社長「みなさんに頑張ってやってもらった作業を私がやります。指先に乗せます。ここからよーいドンで回します」その後、はしを使った模様付けなどを行いキクとサクラの2種類の煉りきりを作りました。男子生徒（できはどう？）「とてもいい。サクラの花びらの形をつくるところが難しかった」女子生徒「思ったより難しかった。はしの角を使って模様を付けるのが難しかった」「重ねて貼って真ん中に白。みんなが1個30分かけて作ったものをだいたい30秒で作る」最後に、戸田さんが職人の技を披露しました。「包んだ煉り切りに三角ベラを上下させていく。真ん中に黄色のしべを置くと菊の花の完成」戸田屋正道 戸田健志社長「お茶を飲む機会が減るにつれお茶菓子を食べる機会も減っていると思うが自分で作って体験してみると思い入れも変わってくると思うので少しでも和菓子に興味が向いてくれたらうれしい」生徒たちは、職人の手から生み出される美しい和菓子の数々に目を輝かせていました。