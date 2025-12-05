創業111年、そしてトライデント登場100年へ

マセラティは2025年12月1日、ワンオフモデル『メッカニカ・リーリカ』登場の余韻と、『グラントゥーリズモ』と『グランカブリオ』の生産が、歴史あるヴィアーレ・チロ・メノッティ工場へと復帰した歓びがまだ色濃く残る中、イタリアのモーターバレーで最も古い歴史を持つブランドとして、創業111周年を迎えた。

【画像】モデナで行われたイベント『マセラティ・メッカニカ・リーリカ・ソワレ』とワンオフモデル『メッカニカ・リーリカ』 全6枚

マセラティがイタリアン・ラグジュアリーの象徴であることを示すこれらの出来事に続いて、2026年には、ブランドの象徴である『トライデント』のエンブレム誕生と、モーターレーシング初参戦から100年目となる、『トライデント・センテナリー・イヤー 2026』へと歩みを進めていく。



創業111周年を迎えたマセラティ。 マセラティ

トライデント誕生とレース参戦100年

1914年にアルフィエーリ・マセラティと兄弟のエットーレ、エルネストは、ボローニャの中心地に自動車工房『アルフィエーリ・マセラティ』を設立し、12月1日より正式に操業を開始した。

マセラティ兄弟は、機械への深い情熱とスピードへの愛情を胸にレースカーを製作、自らステアリングを握ることもあった。



1914年にボローニャの中心地に自動車工房『アルフィエーリ・マセラティ』を設立。 マセラティ

また、兄弟の1人である芸術家のマリオは、ボローニャにある『ネプチューンの噴水』からインスピレーションを得て『トライデント』のエンブレムを描き上げた。

1926年のタルガ・フローリオでは、トライデントをボンネットに掲げたマセラティ初のレーシングカー『ティーポ26』が、アルフィエーリ自身のドライブで1.5L以下クラスで優勝を飾った。

これを皮切りに、1939・1940年のインディ500連覇、1937〜1940年のタルガ・フローリオ4連覇、フォーミュラ1での9勝、そしてファン・マヌエル・ファンジオとともに勝ち取った1957年のフォーミュラ1世界選手権制覇などの、輝かしい記録が続いた。

また、近年では『MC12』が2005〜2010年にかけてFIA GT慧海選手権を6連覇し、市販車をベースとするGTレースにおける頂点を示した。

その後、2023年以降マセラティは、『GT2』によって再びクローズドホイールカーのレースに戻り、世界20以上の選手権で勝利を重ねている。

高性能ラグジュアリーセダン市場へ

1939年末に、モデナの実業家オルシ家の支援を受けたマセラティは、モデナへと本拠を移した。

1940年1月1日にはヴィアーレ・チロ・メノッティ工場が開設され、以降トライデントの聖地としてその役目を果たしてきた。



1939年末に、モデナの実業家オルシ家の支援を受けたマセラティは、モデナへと本拠を移した。 マセラティ

マセラティ兄弟との協働が終了した1947年には、ブランド初の市販車『マセラティA6 1500』が誕生、1963年には『クアトロポルテ』を発表し、マセラティは高性能ラグジュアリーセダンという、新たな市場を切り拓いた。

その後、1968〜1975年のシトロエン傘下の時代には現代的な生産プロセスを導入、続く1975〜1993年のデ・トマソ傘下の時代には、ブランドの象徴的モデルでありベストセラーとなった『ビトゥルボ』シリーズにより、商業的成功を収めた。

歴史と産業基盤を礎に新型モデルを投入

確固たる歴史と産業基盤を礎に、近年新型モデルと革新的技術を次々と発表しているマセラティは、2007年に第5世代『クアトロポルテ』をデトロイト・モーターショーでデビューさせ、続いてジュネーブでは『グラントゥーリズモ』が登場した。

2009年には『グランカブリオ』が、そして2016年には第6世代の『クアトロポルテ』と『ギブリ』と続き、2026年にはマセラティ初のSUVモデル『レヴェンテ』が登場した。



SUVのマセラティ・グレカーレ。 マセラティ

2020年には、マセラティ・ブランドの新時代を象徴する『MC20』の生産ライン導入にしたがい、ヴィアーレ・チロ・メノッティ工場は大規模なリニューアルを敢行した。

車内塗装工房の整備や、国際特許を取得した完全自社製の『ネットゥーノ・エンジン』の開発・組み立てエリアも新設、そしてその2年後には、新型SUV『グレカーレ』が登場した。

エレガンスとレーシングを融合

2023年には公道走行可能なスーパースポーツカー『GT2ストラダーレ』、翌年には限定62台のサーキット専用モデル『MCエクストレーマ』が発表され、マセラティのエレガンスとレーシングの2つの世界観が融合された。

2025年は、マセラティとモデナの工場にとって歴史的な年となり、3つの重要な節目が刻まれた。



イタリア・モデナのマセラティ本社。 マセラティ

まずは、マセラティの真髄であるエネルギーとパフォーマンスを極限まで体現する『MCプーラ』の生産開始。

次にアルファ・ロメオとマセラティの創造力を結集する革新的プロジェクト『ボッテガ・フォーリセリエ』の発表。

そして『グラントゥーリズモ』と『グランカブリオ』の生産がモデナに帰還したことである。

マセラティの創立111周年について、COOであるサント・フィチーリ氏は次のようにコメントしている。

「ブランドの心臓ともいえるこの街で、マセラティの創立111周年を祝えることを大変栄光に思います。『マセラティ・メッカニカ・リーリカ』の祝賀に続き、私たちの誕生日に、ここモデナに受け継がれる卓越した技術力をあらためて讃えられることは大きな誇りです」

「1世紀以上にわたり、この地はパフォーマンス、デザイン、クラフトマンシップにおける独自のビジョンを育み、イタリアン・ラグジュアリーの真髄を体現してきました」

「マセラティの写真、ディーラー、そして全ての関係者に感謝いたします。今年の一連のできごとは、マセラティとモデナの強い絆、そしてブランドが未来に向けた挑戦を着実に進める決意をあらためて示すものです」