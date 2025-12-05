能條愛未、中村橋之助との婚約会見後初めて着物で収録へ「まだ慣れず終始ソワソワが止まりませんでした。。笑」
元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が3日、自身のインスタグラムを更新。歌舞伎俳優・中村橋之助（29）との婚約会見後、初めて着物姿でテレビ番組の収録に臨んだことを報告した。
【写真】「まだ慣れず終始ソワソワが止まりませんでした。。笑」着物姿で『さんま御殿』収録に挑む能條愛未
能條は「12月9日（火）20:00〜日本テレビ『踊る！さんま御殿!!』初出演になります」と番組セットをバックに、着物姿でほほ笑む写真をアップ。「会見後初の、お着物を着てのテレビ出演という事でまだ慣れず終始ソワソワが止まりませんでした。。笑」と、歌舞伎役者の妻となることへの緊張感を明かした。
しかし「とにかくさんまさんが優しく楽しくお話を広げてくださり2時間の収録が驚くほどにあっという間でした！」と感謝を述べ、「どうか温かい目でご覧下さい」とファンに呼びかけた。
さらにハッシュタグで「#さゆりんとまさかの再会に感動」として元乃木坂46の松村沙友理（33）との2ショット、「#お席が隣でした中村鷹之資さんと撮って頂きました」と歌舞伎役者の中村鷹之資（26）との2ショットも公開し、現場での温かい交流を伝えた。
能條と橋之助の出会いはミュージカル・ゴシック『ポーの一族』（2021年）で夫婦を演じたことで、4年半の交際を経て婚約。来年初夏に挙式披露宴を行う予定だ。
