リサ、j-hope、フィリックスが来場 「ビジョナリー・ジャーニー ソウル」展OPイベント
ルイ・ヴィトンが、3日に韓国・Shinsegae The Reserve（新世界百貨店本館「ザ・リザーブ」）のLV The Place Seoul（LV ザ プレイス ソウル）で「ビジョナリー・ジャーニー ソウル」展のオープニングイベントを開催し、リサ、j-hope、フィリックス、コン・ユ、ホヨン、チョン・ジヒョン、シン・ミナ、ウォン・ジアンが展示を鑑賞した。
【写真】j-hope、フィリックスも来場！豪華な出席者たち
ルイ・ヴィトン「ビジョナリー・ジャーニー ソウル」展は、伝統と革新が共存する都市・ソウルへのオマージュとして設計された多層構造の空間で、ストア、文化的エスケープ、食の体験がひとつに融合し、メゾンの創造性とサヴォアフェール（匠の技）の伝統を継承する新たな章を紡ぎ出している。アート、ファッション、カルチャーが交差するこの場所では、旅の芸術を祝福する絶え間ない対話が繰り広げられている｡
同展内の文化体験エリア、カフェ、チョコレートショップ、レストランは、公式ウェブサイトを通じて事前予約が可能。
