【ハーバー】お正月限定の華やかパッケージ登場！2026年の干支アイテム

横浜の名物スイーツ「ハーバー」から、お正月限定の華やかなギフトセットが登場！2025年12月10日（水）から販売開始される『お年賀ハーバーダブルマロン ８個』や『干支ハーバー2026』など、新年を彩る特別なパッケージが勢揃い。2026年の干支「午」をデザインに取り入れたアイテムや、七福神にちなんだセットなど、家族や大切な人へのお年賀にぴったりな商品が揃っています。早めのチェックをおすすめします♪

2026年の干支を祝うお年賀ハーバー



お年賀ハーバーダブルマロン ８個

毎年好評のお正月限定パッケージの「お年賀ハーバーダブルマロン」は、2026年の干支「午」をテーマにした美しいデザインが特徴です。

年号と干支のイラスト部分には箔押しが施され、縁起が良く華やかな新年のご挨拶にぴったり。

中身は、横濱ハーバーの名物「ダブルマロン」の8個入り。贅沢なマロンケーキは、伝統の製法で焼き上げられ、しっとりとした味わいが楽しめます♪

【モロゾフ】特別なクリスマスケーキ「ストロベリーノエル」登場！

お正月気分を盛り上げる干支ハーバー2026



干支ハーバー2026

「干支ハーバー2026」には、柳原良平画伯による“クイーン・メリー2”と干支「牛」が描かれた特別なデザインが施されています。

お正月にぴったりな、すごろくが楽しめるパッケージ仕様になっており、家族や友達と一緒に遊びながら楽しめるアイテムです。

中身は「横濱ハーバー ダブルマロン」5個入りで、2026年の干支を祝う新年のギフトとして最適です。お祝いの気持ちを込めて、贈り物としても喜ばれます♡

七福神にちなんだ豪華なお楽しみセット



横濱ハーバーお楽しみセット2026 七福神ver.

『横濱ハーバーお楽しみセット2026 七福神ver.』は、七福神にちなんで7つのアイテムがセットになった贅沢な商品です。

定番の「横濱ハーバー ダブルマロン」や「開港ハーバー 抹茶黒蜜」など、ありあけ自慢のスイーツが勢揃い。

さらに、2026年カレンダー付きのA5クリアファイルもついて、2025年の新年を迎える準備が整います。価格は1,080円（税込）と、お得に楽しめる内容です♪

新年を彩るお正月限定ハーバーで、心温まるお祝いを



お正月の贈り物にぴったりな『ハーバー』の限定商品で、特別な新年を迎えてみませんか？

お年賀ハーバーダブルマロンや干支ハーバー2026など、縁起が良く華やかなデザインのスイーツは、贈る相手を笑顔にすること間違いなし！

また、七福神にちなんだ豪華なセットも、お正月のテーブルを華やかに彩ります。数量限定の商品なので、早めにチェックして、新年のお祝いをさらに特別なものにしませんか？