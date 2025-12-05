永瀬廉、大倉忠義との特別な関係を告白！「20歳になって最初にお酒を飲んだ相手」
毎週木曜深夜2時5分より放送中！ MC 永瀬廉(King & Prince)音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」。
12月4日のゲストに、大倉忠義(SUPER EIGHT)が登場し、2人の親しい関係ならではのトークを繰り広げました。
■永瀬が20歳を迎えた際、最初にお酒を飲んだ相手が大倉！
関西Jr.時代から永瀬を気にかけていたという大倉。永瀬が20歳を迎えた際、メンバーや家族よりも先に、最初にお酒を飲んだ相手が大倉だったことが明かされました。
銀座の高級焼肉店に連れて行ってもらった永瀬が「何を飲んだらいいですか？」と尋ねると、大倉は迷わず「芋ソーダ（芋焼酎のソーダ割り）」を推奨。 大倉が「King & Princeはカシスオレンジとかから行った方が良かったかもな」とツッコむも、「自分が飲んでたからおすすめした」と笑い、永瀬も「大倉くんのおかげで今でも芋ソーダを飲む」というエピソードを披露しました。
■永瀬が大倉に感謝するも食い違い？
永瀬が「大倉くんには服やアクセサリーをたくさんもらった」と感謝を述べると、大倉は即座に「あげたんちゃう、お前が取っていくねん！」とツッコミを。
永瀬によると、大倉が身につけているアクセサリーを「可愛い」と褒め、「これ僕にください」とねだるのだそう。永瀬は「正常な判断ができる時はくれない」ということが分かっているため、大倉が酔っ払ったタイミングを見計らって持ち帰るという“確信犯”的な手口が暴露されました。
■「永瀬をよろしくお願いします」大倉の愛ある一言に、永瀬廉が感無量
番組の最後、大倉が事前アンケートの「番組への要望」欄に記した一言が紹介されました。そこに書かれていたのは、「永瀬をよろしくお願いします」というシンプルかつ愛に溢れたメッセージ。 この言葉を聞いた永瀬は、小声で「マジすか」と。
永瀬は大倉に対し「なんだかんだ僕のことをなんだかんだ気にかけてくれているというのが分かって嬉しかった」と感動しきり。「この番組を受けてよかった」とも。
そんな大倉忠義の「人生の推しソング」とは。
1. 体を動かす時に聴きたい曲：ONE OK ROCK「Make It Out Alive」
2. オフの時に癒してくれる：サム・スミス「Stay With Me」
3. 永瀬廉に一番聴いてほしい曲：サザンオールスターズ「SEA SIDE WOMAN BLIES」
