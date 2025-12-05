『ちいかわパーク』7・28に東京・池袋にオープン

　人気キャラクター「ちいかわ」の初となる体験型施設『ちいかわパーク』（東京・池袋）の公式Xが4日に更新され、B1体験フロアのフロアマップが初公開された。

【写真】上から見下ろすちいかわ達が新鮮…！公開された『ちいかわパーク』のフロアマップイラスト

　同パークでは多数の展示エリアが公開されているが、7月のオープンからこれまではフロアマップがなかったという。今回の投稿では、「ちいかわパーク フロアマップ公開 かわいい世界がぎゅっと詰まった体験フロアの全体図 お気に入りのコーナーを見つけてね」のコメントとともに、ちいかわ、ハチワレ、うさぎの主要キャラのほか、モモンガ、あのこ、オデ、古本屋などが登場するフロア全体のイメージイラストが投稿された。

　また、同パーク公式サイトではこのイラストに各エリアの詳細が記されたフロアマップを見ることができる。

　SNS上では「ちいかわパーク、フロアマップ見てめっちゃ行きたくなった」「マップかわいすぎて死ぬ〜!!」などの反響が寄せられている。