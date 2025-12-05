渡邊雄太選手の妻・久慈暁子、ユニホーム姿の“密着”夫婦ショット公開「素敵なツーショット」「勝利の女神」
フリーアナウンサー・久慈暁子（31）が3日、自身のインスタグラムを更新。プロバスケットボールプレイヤーで夫の渡邊雄太選手（31）の試合を観戦し、夫婦での肩組み2ショットを披露した。
【写真】「素敵なツーショット」渡邊雄太選手＆久慈暁子の“密着”夫婦ショット
久慈は「Akatsuki Japan Kobe」とつづり、赤いTシャツ姿で試合を観戦する様子をアップ。ユニホーム姿の渡邊選手と肩を組んだ、ほほ笑ましい夫婦ショットも公開した。
この2ショットに、ファンからは「素敵なツーショットですね」「すてき」「初キャプテンとしての試合でしたね」「素晴らしい活躍でした」「勝利の女神」などのコメントが寄せられている。
