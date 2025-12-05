ËÌÀî·Ê»Ò¡¢É×¤ÎDAIGO¤Ë¡ÖÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¡×Æ±»þ¡È¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¦¤³¤È¡É¤â¹ðÇò
½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬¡¢4ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë¡¢Á°½µ¡Ê11·î27ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ½Ð±é¡£É×¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈDAIGO¡Ê47¡Ë¤È¤ÎÁêÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
ÊüÁ÷ºî²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò¡Ê51¡Ë¤Ë¤è¤ë»öÁ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎVTR¤ò¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ËÌÀî¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¼Ô¤¬¸«¤¿¡£
VTRÃæ¡¢DAIGO¤È¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ÎÊý¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð·ëº§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ËÌÂ¼¤Ë¡¢Ìî¡¹Â¼¤¬¡ÖÉÔËþ¤È¤«¡¢Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£ËÌÂ¼¤Ï¡ÖÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ìî¡¹Â¼¤¬¡Ö½é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¿ÍÎà½é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶Ã¤¯¡£ËÌÀî¤Ï¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥ì¥¢¤ÊÂ¸ºß¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈDAIGO¤òÉ½¸½¡£¡Öº¬¤Ë»ý¤Ã¤ÆÄ¹Ç¯¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤¢¤Î»þ¤³¤¦¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸å¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ¤Ë¸À¤¦¡£¤¿¤á¤Ê¤¤¡×¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢Ìî¡¹Â¼¤¬¡Ö¤¤Ã¤Á¤ê¥¿¥¤¥×¤ÎËÌÀî¤µ¤ó¤È¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¥¿¥¤¥×¤Î¤À¤ó¤Ê¤µ¤ó¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¤Î¤¬¹ç¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ËÌÀî¤Ï¡Ö°ì½ï¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤¬¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤¹¤´¤¤Âº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁê¼ê¤Ç¡¢½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦»þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£