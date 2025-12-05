女優の北川景子（39）が、4日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に、前週（11月27日放送）に続いて出演。夫のタレントDAIGO（47）の日常の様子について話した。

スタジオでのトークで、のんびりタイプのDAIGOについて、「初めのうちは、それってもう少し早くならないんだよね？」と、ゆっくりした行動を早くするように指摘することがあったという。いとうあさこ（55）が「（DAIGOは）なんて答えるんですか」と聞くと、「『いや、でも』っていうのが全然ない人なので」と話した。「『なるほど、確かに〜』って」とDAIGOが答える様子を明かした。

モデルのアンミカ(53)が「普通みんな言い訳するやん。プライドとかあって。『俺、こんなやったのに』とか、あるやんか」と聞くと、「なんだかんだもう結婚してもうすぐ10年なんですけど、多分、テキパキやって、あれなんですよ」と笑った。そして「面倒くさいと思いますよ。（自分が）細かいもん、すごい。無理だと思う。夫じゃないと多分無理だと思う」。すると司会のタレント指原莉乃（33）が「言ってみた〜い！すご〜い！」とうらやましそうに笑った。