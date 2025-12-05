35歳・高橋凛「いい感じにムチムチ」 『FLASH』オフショットに反響「お尻の仕上がり最高にセクシー」「やっぱり、惚れ惚れ」
グラビア界の第一線で活躍を続けている高橋凛（35）が5日、自身のインスタグラムを更新。2日発売の週刊誌『FLASH』（光文社）のグラビアオフショットを披露した。
【写真】「お尻の仕上がり最高にセクシー」「やっぱり、惚れ惚れ」…35歳・高橋凛「いい感じにムチムチ」なオフショット
高橋は圧巻のビキニ姿、Tバックで美尻を強調したカットを投稿。「発売中のFLASHさんオフショット」と書き出し「いい感じにムチムチしつつ、納得のいくグラビア体型で撮影できました」「ボディメイクはじめてから、まだまだだけど自分の体型コントロールできるようになってきて嬉しいです」と納得の“カラダ”で撮影に臨めたことを伝えた。
続けて「ストレスフリーのボディメイクが一番！！！ご飯食べての健康的なボディメイクが一番！！！とわたしは思っています ぜひチェックしてね」と呼びかけた。
この投稿に「凛さん、セクシー」「お尻の仕上がり最高にセクシーです！完璧です！」「なんつーか…エッチなカラダだなー」「健康的なムチムチは魅力的です」「程よく鍛え上げた凛ちゃんナイスバディで素敵だよ」「やっぱり、惚れ惚れ」「スタイル良すぎる」などの声が寄せられている。
