¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN¡×¼çºÅÃÄÂÎ¤¬LA¤Ç²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¡Awich¤é½Ð±é
¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN¡×¤ò¼çºÅ¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¢¥ó¥É¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¿¶¶½²ñ¡ÊCEIPA¡Ë¤È¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¤«¤é2Æü´Ö¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¡Öennichi¡¡¡Ç25 Japanese Music Experience LA¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÇÚ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤òÀ¤³¦¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ø²¡¤·¾å¤²¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡£²Î¼ê¤ÎAwich¡Ê38¡Ë¤ä¡¢LDH½êÂ°¤Î¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢f5ve¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ó¡¼¡Ë¤ÈPSYCHIC FEVER¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎJP THE WAVY¡Ê31¡Ë¤¬½Ð±é¤·¡¢Ìó2500¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ»þ´Ö1Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ÆüÊÆ¤Î²»³Ú¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡Ê32¡Ë¤äÅÔÁÒ½Ó°ìÊ¸²½Ä£Ä¹´±¡Ê77¡Ë¤é¤¬½ÐÀÊ¡£ÅÔÁÒÄ¹´±¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤·¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ÎºÍÇ½¤ò³¤³°¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ä´À°Ìò¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤â¤½¤ÎÆ°¸þ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£