◇卓球 混合団体ワールドカップ2025(11月30日〜12月7日、中国・成都)

混合団体ワールドカップ2025は5日、香港対フランスの対決で激戦を繰り広げました。

男女トップ選手が集い、頂点を目指す今大会。試合は混合ダブルス、女子シングルス、男子シングルス、女子ダブルスor男子ダブルス、男子ダブルスor女子ダブルスの順に実施。各マッチは3ゲームを行い、獲得したゲーム数が先に「8ゲーム」となった段階で勝利となります。

ステージ2で香港とフランスがぶつかると、第1試合の混合ダブルス第1ゲームからバチバチの戦いが行われます。デュースまで持ち込まれると17-15で香港が奪取。しかしその後はフランスが取り返し、第1試合は2-1で香港リードで終えます。

第2試合、フランスのシャルロット・ルッツ選手（世界ランク67位）が杜凱琹選手（同40位）に2ゲーム先取し2-1でゲームを3-3に戻します。続く第3試合の男子シングルスは2-1でフランスが、第4試合の男子ダブルスは2-1で香港がそれぞれ2ゲームを奪います。

6-6で試合が決する最終女子ダブルスが行われます。第1ゲームを11-5で香港が奪うと、第2ゲームは11ｰ9でフランスが奪取。ゲーム数が7-7と接戦になり、最後は11-2で香港が試合を制しました。

オリンピックでの団体種目では、各試合で勝った数が勝敗を決しますが、今大会ではゲーム数の取り合いとなり、2ゲーム取られていても第3ゲームが行われ、それを取ることがチームの勝利に近づきます。

4日のドイツ戦を戦った日本の張本智和選手も2ゲーム先取されましたが、第3ゲームは意地をみせ1ゲーム奪い1-2(3-11、9-11、11-3)で終えました。試合後に張本選手は「自分の負けは決まっても、チームのために1ゲーム取らないといけないことに変わりはなかった」と踏ん張ったことを語りました。