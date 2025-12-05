人気芸人を“成敗”する合コンドッキリで、仕掛け人を務めた女性に視聴者などから反響が寄せられた。

【映像】ショートカット美女の素顔

他人の不幸や失敗する姿を見て、メシがうまく感じることを表す「メシウマ」。このネットスラングから着想を得て誕生した番組『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』#1が、12月2日に配信された。

初回のメシウマターゲットとなったのは、お笑いトリオ・リンダカラー∞（インフィニティ）のDen。ルームシェアの同居芸人から「テレビに出始めてから女性遊びが激しくなった」ことが暴露され、“合コンで良い感じになった女性がある人物の妹”“妹とイチャついているところへ兄が乗り込んでくる”という、往年の「ブチギレドッキリ」が仕掛けられた。指示役・兄役を務めるのは、ドッキリ初体験、RIZIN総合格闘家の平本蓮だ。

「Denさんタイプ。めっちゃ好きで…」と好意を伝えられ、酔ってボディタッチが多めになる妹役の女性の存在に、完全に罠にハマっていくDen。王様ゲームでは、この女性からのバックハグをゲットし、「こんな楽しい時間があるのか」という言葉が思わず口をついて出る。

しまいにDenは、女性のハグを受け止めると、ソファに押し倒してキス寸前の距離まで急接近。このVTRをスタジオで見届けるMCの岡野陽一と相席スタート・山添寛は、「マジで！？」「腹立つね！平本さん、ボコボコにしましょうよ」と騒然となった。

一方で、この妹役の女性に視聴者やSNSから反響が寄せられ、「この女の人誰？」「平本蓮の妹、広瀬すずに似てるな」「言われてみれば確かに」といった声があがった。（ABEMA『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』より）