ヤクルトの山野太一投手（26）が5日、今年5月に同学年の一般女性と結婚していたことを明かした。8月には第1子となる長女が誕生した。この日の契約更改交渉では900万円増の年俸2300万円でサイン。結婚と昇給でダブルの喜びに「こんな成績にも関わらず（年俸を）上げてもらえた」と笑みがこぼれた。

5年目の今季は14試合で5勝3敗、防御率3・66という成績だった。左肩痛で離脱した時期もあり「ケガで離脱していますし、もっとこうしておけば良かったという後悔がある」と振り返った。ただ、長女が誕生して以降は5戦4勝で「勝利の女神です」と目尻を下げ、夫人にも「自分が落ち込んでいても笑顔にしてくれるので、支えられています」と感謝する。

来季は「悪」をテーマに掲げる。その意味を問われると「ちょっと優しすぎると言われることがあって、マウンドでもそういう部分が出てしまう。マウンドでは悪いやつというか、インコースをもっと強気に攻められるように。当たったら相手が悪い、ぐらいのマインドで強気にいきたい」と説明した。

試合中は対戦相手にとって難攻不落の「悪者」になり、プライベートでは家族思いの「善人」となる。そんなメリハリのきいた大黒柱として家族とチームを支えていく。（金額は推定）