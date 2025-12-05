プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年12月4日にユーチューブを更新し、巨人を自由契約となったフォスター・グリフィン投手（30）について「悲観することはない」との見解を示した。

グリフィンは来シーズン、大リーグ復帰を目指す

米フロリダ州出身のグリフィンは、大リーグのトロント・ブルージェイズを経て22年オフに巨人に入団した。

グリフィンは、来日1年目から先発ローテーションの一角として活躍。23年は20試合に先発して6勝5敗、防御率2.75だった。

2年目の24年は20試合に登板して6勝4敗、防御率3.01。今シーズンは、シーズン終盤に右膝痛で戦線離脱した影響で、14試合の登板にとどまり、6勝1敗、防御率1.62だった。患部の治療に専念するため10月上旬に帰国し、再来日は果たさなかった。

スポーツ紙によると、来シーズンは大リーグ復帰を目指しているという。

来シーズン、チームは貴重な先発左腕を失うことになるが、高木氏は悲観せず、次のような見解を示した。

「グリフィンは途中離脱してまったくだった」

「グリフィンは春先から良かったが、途中離脱してまったくだった。結局グリフィンは、痛い痛いと言いながら計算に入れなかった。それが退団する。それは仕方がないなと。5、6勝くらいだったら、誰かで埋められる。これが10勝以上した投手が抜けるのなら痛い。だけどもグリフィンは、確かに安定感はあったが、他で補えると言える」

そして、グリフィンの穴を埋めるべく戦力として、元阪神のジェレミー・ビーズリー投手（30）、元楽天のスペンサー・ハワード投手（29）の名を挙げた。さらに、ソフトバンクから自由契約になった有原航平投手（33）や、海外フリーエージェント権を行使した楽天・則本昂大投手（34）にも言及した。

「ビーズリーとグリフィンだったら、どっちがチームにとって献身的にやってくれるかといったら、ビーズリーの方がやってくれると思う。馬車馬みたいに投げてくれると思う。あとハワード。いいピッチャーがたくさんいる。全部が取れるとは思わないが、有原だって則本だっている。なんで悲観する？取れるという保証はないが、お金はあるから。出せるお金は多分持っている。そうなってくると誰かは取れる」

チームは今シーズン、首位・阪神と15ゲーム差でリーグ3位に終わった。来シーズンは投手力の整備がひとつの課題となっており、今オフの戦力補強に注目が集まる。