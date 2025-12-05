井桁弘恵、福岡に帰省した際に必ず食べるモノ「東京にもありますけど…」

女優でモデルの井桁弘恵（28歳）が、12月1日に放送された情報番組「バリはやッ！」（福岡放送）に出演。“福岡に帰省した際に必ず食べるモノ”について語った。



12月1日からオンエアされているイオン九州の新CMに出演した井桁が、地元・福岡の番組のインタビューに対応。“福岡に帰省した際に必ず食べるモノ”について質問を受ける。



これに井桁は「豚骨ラーメンは東京にもありますけど、やっぱり福岡で食べる豚骨ラーメンっていうのが、やっぱりこう…雰囲気も含めて好きなので。（インタビュー前夜の）昨日の夜も食べました」と語った。



ちなみに、麺の硬さは「“かた”です」とのことだ。