¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ê£µ£·¡¦£±¥¥í°Ê²¼¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£°²óÀï¡¡²¦¼Ô¡¦Æ£ÅÄ·ò»ù¡½Æ±µé£¸°Ì¥Ú¥Æ¡¦¥¢¥Ý¥ê¥Ê¥ë¡Ê£±£²·î£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡¦Æ£ÅÄ·ò»ù¡Ê£³£±¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬£¶Æü¡¢£´ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡££µÆü¤ÏÅÔÆâ¤ÇÁ°Æü·×ÎÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ£ÅÄ¤Ï£²£°£°¥°¥é¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÇºÆ·×ÎÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇºÆÄ´À°¤·¥ê¥ß¥Ã¥È¤Î£µ£·¡¦£±¥¥í¤Ç¥¯¥ê¥¢¡£Ä©Àï¼Ô¤ÎÆ±µé£¸°Ì¥Ú¥Æ¡¦¥¢¥Ý¥ê¥Ê¥ë¡Ê£³£°¡Ë¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡á¤Ï£µ£¶¡¦£¹¥¥í¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤ÎÂÎ½Å·×¤È¤Î¸íº¹¤ÇºÆ·×ÎÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¡£º£Ç¯£··î£µÆü¤Ë¥·¥à¡¦¥Ï¥Î¥¯¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ë£µ²ó£Ë£Ï¾¡¤Á¤·£³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ°ÊÍè£µ¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥ê¥ó¥°¡£½é¤Î¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¡Öµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê£Ë£Ï¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç£±£°´§¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥×¥íÅ¾¸þ¸å£¹ÀïÁ´¾¡¡Ê£µ£Ë£Ï¡Ë¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯¤Ï£×£Â£Ï£³°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¡¢Áá¤¯À¤³¦¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¤³¦Ä©Àï¤Ø¤ÈÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë²÷¾¡¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£±·î£²£´Æü¤ËÆ±Ìç¤ÇÆ±³¬µé¤ÎÃæÌî´´»Î¡Ê£³£°¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬£É£Â£ÆÀ¤³¦Æ±µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢¥é¥¤¡¼¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥à¡Ê£³£µ¡Ë¡áÊÆ¹ñ¡á¤Ë£°¡½£³¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£Æ£ÅÄ¤Ï¡Ö¥Ñ¥º¥ë¤Î¥Ô¡¼¥¹¤¬¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£´´»Î¤ÏÅö¤¿¤ì¤Ð°ìÈ¯¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤â¤Ï¤Þ¤ì¤Ð¼«Í³¼«ºß¤ËÆ°¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤É¤ÎÁê¼ê¤Ë¤â¤Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÃæÌî¤ÎÇÔËÌ¤Ï¡Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏËÍ¤ÇÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ý¥ê¥Ê¥ë¤ÎÀïÀÓ¤Ï£±£¸¾¡¡Ê£±£±£Ë£Ï¡Ë£¶ÇÔ£±Ê¬¤±¡£