ＮＨＫは５日、大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」にロックバンド「ＲＡＤＷＩＭＰＳ」が出場することを発表した。今年前期に放送された朝の連続テレビ小説「あんぱん」の主題歌を担当していた。紅白出場は２０１９年以来、３回目の出場となる。

公式サイトで「『第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦』にＲＡＤＷＩＭＰＳの出場が決定しました」と発表。「今年１１月にメジャーデビュー２０周年を迎えたＲＡＤＷＩＭＰＳ。ジャンルに捉われない音楽性と恋愛から死生観までを哲学的に、情緒的に描いた歌詞で、思春期を過ごす世代を中心に幅広い層に大きな支持を受けてきました。４年ぶりに発表したニューアルバムがチャート１位を獲得、彼らが手がけたＮＨＫの連続テレビ小説『あんぱん』の主題歌『賜物』も大きな話題になりました」と活動を紹介。「２０１９年以来となる紅白のステージではメジャーデビュー２０周年を記念したメドレーを披露します。ぜひお楽しみください」と呼びかけた。

ＲＡＤＷＩＭＰＳのコメントも掲載。「大好きな『あんぱん』に、ぱんぱんの感謝と愛を込めて演奏させて頂きます。バンドとしてもメジャーデビュー２０周年の節目に、出場できることを嬉（うれ）しく思います。よろしくお願いします」とメッセージを寄せた。

ＲＡＤＷＩＭＰＳは２０１６年（第６７回）、１９年（第７０回）に続き３回目の出場となる。