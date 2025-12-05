ライカカメラジャパン株式会社は12月5日（金）、特別デザインを施したMマウントレンズ4本を発表した。オリーブグリーンのSafariエディション3本と、グロッシーブラックペイント仕上げ1本を用意する。

Safariエディション

Safariエディションは「ズミルックスM f1.4/35 ASPH.」「ズミルックスM f1.4/50 ASPH.」「ズミクロンM f2/28 ASPH.」の3本。ズミルックス2本は12月13日（土）に発売、ズミクロンは2026年2月発売予定としている。

マットなオリーブグリーン塗装を基調に、シルバークロームの真ちゅう製指当て、赤のフィートスケール、白のメートルスケールを配した。

「ライカM11-P Safari」と組み合わせた際の統一感を重視しているという。性能や構造は従来モデルと同等で、最短撮影距離を短縮した仕様を継承する。広角から標準までの焦点域をカバーし、報道や日常撮影での機動性を高めた。

グロッシーブラックペイント

グロッシーブラックペイント仕様が用意されるのは「ズミルックスM f1.4/50」。12月13日（土）に発売する。光沢のある黒塗装が特徴で、使用により下地の真ちゅうが露出し経年変化を楽しめるという。同じ仕上げのデジタルレンジファインダーカメラ「ライカM11 グロッシーブラック」もある。

クラシックな丸型レンズフードが付属する。

フード装着イメージ

直販価格

ライカ ズミルックスM f1.4/35 ASPH. Safari：112万2,000円 ライカ ズミルックスM f1.4/50 ASPH. Safari：91万3,000円 ライカ ズミクロンM f2/28 ASPH. Safari：未定 ライカ ズミルックスM f1.4/50 グロッシーブラックペイント：77万円