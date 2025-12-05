PRO X TKL RAPID ブラック Japanese

　「BCNランキング」2025年11月24日〜30日の日次集計データによると、ゲーミングキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　PRO X TKL RAPID ブラック Japanese

G-PKB-TKL-RTBK（ロジクール）

2位　PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White

PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White（Pulsar Gaming Gears）

3位　Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless - JP

RZ03-04981300-R3J1（Razer）

4位　G213 RGB Gaming Keyboard

G213r（ロジクール）

5位　APEX PRO TKL(2023) JP

64861（SteelSeries）

6位　HyperX Alloy Core RGB

HX-KB5ME2-JP（HP）

7位　Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless - JP (White Edition)

RZ03-04981800-R3J1（Razer）

8位　PRO Gaming Keyboard Linear

G-PKB-002LN（ロジクール）

9位　PCMK JIS 3HE 60 Hall Effect Magnetic Gaming Keyboard

PCMK JIS 3HE 60 Hall Effect Magnetic Gaming Keyboard（Pulsar Gaming Gears）

10位　G515 RAPID TKL Low-Profile Wired Gaming Keyboard ブラック English

G515-TKL-RTBK（ロジクール）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。