勝利を指先から！ ゲーミングキーボード人気ランキングTOP10 2025/12/5
「BCNランキング」2025年11月24日〜30日の日次集計データによると、ゲーミングキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PRO X TKL RAPID ブラック Japanese
G-PKB-TKL-RTBK（ロジクール）
2位 PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White
PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White（Pulsar Gaming Gears）
3位 Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless - JP
RZ03-04981300-R3J1（Razer）
4位 G213 RGB Gaming Keyboard
G213r（ロジクール）
5位 APEX PRO TKL(2023) JP
64861（SteelSeries）
6位 HyperX Alloy Core RGB
HX-KB5ME2-JP（HP）
7位 Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless - JP (White Edition)
RZ03-04981800-R3J1（Razer）
8位 PRO Gaming Keyboard Linear
G-PKB-002LN（ロジクール）
9位 PCMK JIS 3HE 60 Hall Effect Magnetic Gaming Keyboard
PCMK JIS 3HE 60 Hall Effect Magnetic Gaming Keyboard（Pulsar Gaming Gears）
10位 G515 RAPID TKL Low-Profile Wired Gaming Keyboard ブラック English
G515-TKL-RTBK（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
