TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のSOOBIN（スビン）が12月5日に誕生日を迎えた。メンバーの公式Xに、BEOMGYU（ボムギュ）とYEONJUN（ヨンジュン）がメッセージと写真を投稿し祝福した。

【写真】ボムギュが投稿したスビンの“やんちゃ”ポーズ（3枚目）／ヨンジュンは間違えて投稿した自身の寝顔（3枚目）／スビンのバースデーフォト／2024年のスビンの誕生日を祝う投稿

■温かい言葉＆“靴下ショット”で祝福したボムギュ

最初に投稿したのはボムギュ。「愛するスビン兄さん、お誕生日おめでとう～！！いつも意地悪くちょっかい出しても、楽しく受け止めてくれるヒョンがいて幸せです。今日は一日、最高に幸せな時間を過ごせますように」と、温かなメッセージを添えてスビンの写真を公開した。

1、2枚目はラフなTシャツ姿や、ベンチで肩を寄せ合うスビン＆ボムギュの姿が写し出された自然体な2ショット。3枚目の床に仰向けになり、靴下を履いた足を椅子に乗せたポーズのスビンの写真には、「一体どういう状況（笑）」「スビンやんちゃすぎる（笑）」などの声が寄せられている。4枚目には読書中のスビンの姿も。

■まさかの自分の寝顔を投稿！ヨンジュンからのお祝い写真

ヨンジュンは、スビンとの2ショット2枚に加え、ソファで寝ている人物の写真、公園で花束を持つスビンを撮影する自身の姿の計4枚をアップ。

ソファの寝顔写真を見たファンが「これヨンジュンでは…？」とざわつくと、ヨンジュンはWeverseで「いや、スビンかと思ってアップしたら自分だね（笑）」とコメント。スビンと黒髪のヨンジュンがあまりにも似ていたために起きた“微笑ましすぎるハプニング”に、「確かに一瞬スビンに見えた！」「言われるまで気づかなかった（笑）」とSNSでも盛り上がりを見せた。

SNSでは「メンバーだからこその写真多くてありがたい」「ボムギュがニヤニヤしながら靴下写真選んだの眼に浮かぶw」「これからもずっと仲良しでいてね」「間違えて自分投稿してるヨンジュン可愛すぎる笑」「テヒョンとヒュニンカイからの投稿も楽しみ」などの反応のほか、スビンの誕生日を祝うコメントが世界中のファンから寄せられている。

■写真：公式Xにもキュートな誕生日フォトが公開

■写真：昨年のスビンの誕生日を祝うメンバーの投稿