　5日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万3753枚だった。うちプットの出来高が7678枚と、コールの6075枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の741枚（12円安73円）。コールの出来高トップは5万2000円の801枚（179円安115円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 5　　　 0　　　 1　　59500　
　　17　　　 0　　　 1　　59000　
　 185　　　 0　　　 1　　58500　
　 348　　　-1　　　 1　　58000　
　　16　　　-1　　　 1　　57500　
　 148　　　-1　　　 2　　57000　
　　54　　　-2　　　 2　　56500　
　 148　　　-5　　　 2　　56000　
　　88　　　-7　　　 4　　55500　
　 568　　 -10　　　 6　　55000　
　 211　　 -16　　　 9　　54500　
　　 3　　 -18　　　10　　54375　
　　27　　 -20　　　11　　54250　
　　15　　 -24　　　12　　54125　
　 368　　 -27　　　13　　54000　
　　17　　 -31　　　16　　53875　
　　65　　 -37　　　16　　53750　
　　27　　 -43　　　18　　53625　
　 184　　 -48　　　23　　53500　
　　21　　 -54　　　25　　53375　
　 118　　 -64　　　28　　53250　
　　45　　 -66　　　33　　53125　
　 557　　 -75　　　36　　53000　
　　19　　 -88　　　42　　52875　
　　79　　 -97　　　50　　52750　
　　27　　-113　　　54　　52625　
　 210　　-121　　　64　　52500　
　　 2　　-140　　　65　　52375　
　 138　　-168　　　85　　52250　
　　22　　-165　　 103　　52125　
　 801　　-179　　 115　　52000　　1830 　　+540　　　 1　
　　21　　-208　　 127　　51875　
　　76　　-230　　 150　　51750　
　　 7　　-250　　 160　　51625　
　 266　　-265　　 210　　51500　　1400 　　+445　　　 2　
　　60　　-315　　 265　　51250　
　　13　　-345　　 295　　51125　
　 581　　-340　　 345　　51000　　1000 　　+320　　　 8　
　　26　　-405　　 375　　50875　
　　72　　-410　　 415　　50750　　 860 　　+280　　　 1　
　　 4　　-205　　 490　　50625　
　 353　　-430　　 550　　50500　　 615 　　+145　　　14　
　　10　　-235　　 580　　50375　　 535 　　+105　　　 9　
　　12　　-275　　 670　　50250　　 490 　　+100　　　88　
　　　　　　　　　　　　　50125　　 455 　　　　　　　32　
　　31　　-485　　 855　　50000　　 380 　　 +60　　 271　
　　　　　　　　　　　　　49875　　 415 　　+118　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 315 　　 +53　　　63　
　　 5　　-265　　1045　　49625　　 340 　　+100　　　 3　
　　 1　　-605　　1130　　49500　　 250 　　 +28　　 365　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 221 　　-384　　　26　
　　 1　　-215　　1595　　49250　　 195 　　　-5　　 178　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 222 　　 +38　　　 1　
　　 1　　-615　　1555　　49000　　 160 　　　+6　　 366　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 175 　　 +35　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 133 　　　+2　　　75　
　　　　　　　　　　　　　48625　　 113 　　 -60　　 120　