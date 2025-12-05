日経225オプション12月限（5日日中） 5万2000円コールが出来高最多801枚
5日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万3753枚だった。うちプットの出来高が7678枚と、コールの6075枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の741枚（12円安73円）。コールの出来高トップは5万2000円の801枚（179円安115円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
5 0 1 59500
17 0 1 59000
185 0 1 58500
348 -1 1 58000
16 -1 1 57500
148 -1 2 57000
54 -2 2 56500
148 -5 2 56000
88 -7 4 55500
568 -10 6 55000
211 -16 9 54500
3 -18 10 54375
27 -20 11 54250
15 -24 12 54125
368 -27 13 54000
17 -31 16 53875
65 -37 16 53750
27 -43 18 53625
184 -48 23 53500
21 -54 25 53375
118 -64 28 53250
45 -66 33 53125
557 -75 36 53000
19 -88 42 52875
79 -97 50 52750
27 -113 54 52625
210 -121 64 52500
2 -140 65 52375
138 -168 85 52250
22 -165 103 52125
801 -179 115 52000 1830 +540 1
21 -208 127 51875
76 -230 150 51750
7 -250 160 51625
266 -265 210 51500 1400 +445 2
60 -315 265 51250
13 -345 295 51125
581 -340 345 51000 1000 +320 8
26 -405 375 50875
72 -410 415 50750 860 +280 1
4 -205 490 50625
353 -430 550 50500 615 +145 14
10 -235 580 50375 535 +105 9
12 -275 670 50250 490 +100 88
50125 455 32
31 -485 855 50000 380 +60 271
49875 415 +118 3
49750 315 +53 63
5 -265 1045 49625 340 +100 3
1 -605 1130 49500 250 +28 365
49375 221 -384 26
1 -215 1595 49250 195 -5 178
49125 222 +38 1
1 -615 1555 49000 160 +6 366
48875 175 +35 7
48750 133 +2 75
48625 113 -60 120
