　5日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3558枚だった。うちプットの出来高が2552枚と、コールの1006枚を上回った。プットの出来高トップは2万8000円の408枚（変わらず15円）。コールの出来高トップは5万4000円の111枚（130円安275円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　18　　　-2　　　 3　　65000　
　　 1　　　-3　　　 5　　63000　
　　 3　　　-5　　　 7　　62000　
　　 4　　　-6　　　11　　61000　
　　63　　　-7　　　17　　60000　
　　 5　　 -13　　　17　　59500　
　　93　　 -12　　　23　　59000　
　　 2　　 -13　　　29　　58500　
　　22　　 -19　　　36　　58000　
　　13　　 -25　　　45　　57500　
　　13　　 -38　　　54　　57000　
　　12　　 -45　　　72　　56500　
　　31　　 -57　　　95　　56000　
　　16　　 -74　　 126　　55500　
　　82　　 -90　　 162　　55000　
　　15　　-116　　 204　　54500　
　　 5　　+102　　 230　　54250　
　 111　　-130　　 275　　54000　
　　28　　 +90　　 273　　53875　
　　 3　　-105　　 330　　53750　
　　26　　-155　　 340　　53500　
　　23　　 -75　　 385　　53250　
　　 1　　　　　　 410　　53125　
　　77　　-200　　 445　　53000　
　　77　　+135　　 445　　52875　
　　11　　-220　　 505　　52750　
　　33　　-260　　 560　　52500　
　　 1　　 -50　　 655　　52250　
　 100　　-280　　 715　　52000　
　　19　　+215　　 780　　51750　
　　13　　-340　　 895　　51500　
　　50　　-285　　 975　　51250　
　　 5　　　　　　1030　　51125　
　　18　　-380　　1120　　51000　　1755 　　+280　　　 1　
　　 4　　　　　　1195　　50750　
　　 5　　-430　　1330　　50500　　1420 　　+170　　　19　
　　 2　　　　　　1425　　50375　　1355 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50125　　1355 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50000　　1200 　　 +70　　　46　
　　　　　　　　　　　　　49875　　1155 　　 -50　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　49750　　1165 　　 +55　　　16　
　　　　　　　　　　　　　49500　　1125 　　+200　　　23　
　　 1　　　　　　2100　　49250　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 875 　　 +95　　　21　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 860 　　+120　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　48625　　 835 　　　　　　　19　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 775 　　 +75　　　17　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 735 　　 +50　　　23　
　　　　　　　　　　　　　48125　　 720 　　+110　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 645 　　 +65　　 189　
　　　　　　　　　　　　　47875　　 635 　　　-5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47750　　 605 　　 +65　　　66　
　　　　　　　　　　　　　47625　　 630 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 565 　　 +65　　　53　
　　　　　　　　　　　　　47375　　 545 　　 +55　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 515 　　 +50　　　10　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 470 　　 +45　　 113　