日経225オプション1月限（5日日中） 2万8000円プットが出来高最多408枚
5日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3558枚だった。うちプットの出来高が2552枚と、コールの1006枚を上回った。プットの出来高トップは2万8000円の408枚（変わらず15円）。コールの出来高トップは5万4000円の111枚（130円安275円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
18 -2 3 65000
1 -3 5 63000
3 -5 7 62000
4 -6 11 61000
63 -7 17 60000
5 -13 17 59500
93 -12 23 59000
2 -13 29 58500
22 -19 36 58000
13 -25 45 57500
13 -38 54 57000
12 -45 72 56500
31 -57 95 56000
16 -74 126 55500
82 -90 162 55000
15 -116 204 54500
5 +102 230 54250
111 -130 275 54000
28 +90 273 53875
3 -105 330 53750
26 -155 340 53500
23 -75 385 53250
1 410 53125
77 -200 445 53000
77 +135 445 52875
11 -220 505 52750
33 -260 560 52500
1 -50 655 52250
100 -280 715 52000
19 +215 780 51750
13 -340 895 51500
50 -285 975 51250
5 1030 51125
18 -380 1120 51000 1755 +280 1
4 1195 50750
5 -430 1330 50500 1420 +170 19
2 1425 50375 1355 1
50125 1355 4
50000 1200 +70 46
49875 1155 -50 4
49750 1165 +55 16
49500 1125 +200 23
1 2100 49250
49000 875 +95 21
48750 860 +120 7
48625 835 19
48500 775 +75 17
48250 735 +50 23
48125 720 +110 1
48000 645 +65 189
47875 635 -5 2
47750 605 +65 66
47625 630 2
47500 565 +65 53
47375 545 +55 1
47250 515 +50 10
47000 470 +45 113
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
18 -2 3 65000
1 -3 5 63000
3 -5 7 62000
4 -6 11 61000
63 -7 17 60000
5 -13 17 59500
93 -12 23 59000
2 -13 29 58500
22 -19 36 58000
13 -25 45 57500
13 -38 54 57000
12 -45 72 56500
31 -57 95 56000
16 -74 126 55500
82 -90 162 55000
15 -116 204 54500
5 +102 230 54250
111 -130 275 54000
28 +90 273 53875
3 -105 330 53750
26 -155 340 53500
23 -75 385 53250
1 410 53125
77 -200 445 53000
77 +135 445 52875
11 -220 505 52750
33 -260 560 52500
1 -50 655 52250
100 -280 715 52000
19 +215 780 51750
13 -340 895 51500
50 -285 975 51250
5 1030 51125
18 -380 1120 51000 1755 +280 1
4 1195 50750
5 -430 1330 50500 1420 +170 19
2 1425 50375 1355 1
50125 1355 4
50000 1200 +70 46
49875 1155 -50 4
49750 1165 +55 16
49500 1125 +200 23
1 2100 49250
49000 875 +95 21
48750 860 +120 7
48625 835 19
48500 775 +75 17
48250 735 +50 23
48125 720 +110 1
48000 645 +65 189
47875 635 -5 2
47750 605 +65 66
47625 630 2
47500 565 +65 53
47375 545 +55 1
47250 515 +50 10
47000 470 +45 113