日経225オプション2月限（5日日中） 5万1375円コール1530円
5日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は84枚だった。コールの合計出来高は7枚。コールの出来高トップは5万1375円の3枚（1530円）だった。プットのの合計出来高は77枚。プットの出来高トップは1万円の28枚（変わらず3円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 5 70000
2 +12 22 65000
1 75 60000
3 1530 51375
48500 1275 18
48000 1185 5
23000 23 3
20000 16 +1 3
16000 10 +3 18
14000 5 1
12000 6 1
10000 3 0 28
株探ニュース
