　5日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は84枚だった。コールの合計出来高は7枚。コールの出来高トップは5万1375円の3枚（1530円）だった。プットのの合計出来高は77枚。プットの出来高トップは1万円の28枚（変わらず3円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　 5　　70000　
　　 2　　 +12　　　22　　65000　
　　 1　　　　　　　75　　60000　
　　 3　　　　　　1530　　51375　
　　　　　　　　　　　　　48500　　1275 　　　　　　　18　
　　　　　　　　　　　　　48000　　1185 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　23 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　16 　　　+1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　10 　　　+3　　　18　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　 5 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　 6 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 3 　　　 0　　　28　


株探ニュース