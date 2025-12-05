【紅白】RADWIMPS、出場決定 朝ドラ『あんぱん』主題歌も話題に「感謝と愛を込めて演奏させて頂きます」
NHKは5日、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり 総合ほか）に、RADWIMPSが出場することを発表した。RADWIMPSは、2016年（第67回）、2019年（第70回）に続き今回で3回目の出場となる。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者 これまでの出場回数も
今年11月にメジャーデビュー20周年を迎えたRADWIMPS。ジャンルに捉われない音楽性と恋愛から死生観までを哲学的に、情緒的に描いた歌詞で、思春期を過ごす世代を中心に幅広い層に大きな支持を受けてきた。
今年は、4年ぶりに発表したアルバム『あにゅー』（10月8日発売）が、2025年10月20日付オリコン週間アルバムランキングで1位を獲得（オリコン調べ、2025年12月8日付現在）。RADWIMPSが手がけた連続テレビ小説『あんぱん』の主題歌「賜物」も大きな話題になった。2019年以来となる紅白のステージではメジャーデビュー20周年を記念したメドレーを披露する。
RADWIMPSは「大好きな『あんぱん』に、ぱんぱんの感謝と愛を込めて演奏させて頂きます。バンドとしてもメジャーデビュー20周年の節目に、出場できることをうれしく思います。よろしくお願いします」とコメントしている。
