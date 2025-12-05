»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¾ï¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¡ÈÌî¿´¡É¡¡¥ª¥Õ¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤é¤µ¤º¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤â¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¡Û
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿·ºî¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¡Ê12·î5Æü(¶â)¸ø³«¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¸ìÈÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëHey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¡Ê32¡Ë¡£¥¸¥å¥Ç¥£¡¢¥Ë¥Ã¥¯¤È½Ð²ñ¤¦¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ÁÏÀß¼Ô°ìÂ²¤Î¸æÁâ»Ê¡¢¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¡¦¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¤ËÂ©¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¡£¤³¤Î¤Û¤É»³ÅÄ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢µ×¡¹¤Ë¼õ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥ª¥Õ¤ÎÆü¤âµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤é¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»Å»öÏÀ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥¦¥Ñ¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡Ä»³ÅÄÎÃ²ð¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤¹³Ú±à¡Ò¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢´èÄ¥¤ê²°¤Ê¥¦¥µ¥®¤Î·Ù»¡´±¡¦¥¸¥å¥Ç¥£¤È¡¢ÈéÆù²°¤À¤±¤Éº¬¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤¥¥Ä¥Í¤Î¥Ë¥Ã¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥Ð¥Ç¥£¥à¡¼¥Ó¡¼¡£¤¢¤ëÆü¡¢100Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿Ææ¤Î¥Ø¥Ó¡¦¥²¥¤¥ê¡¼¤òÄÉ¤Ã¤ÆÀøÆþÁÜºº¤Ø¸þ¤«¤¦¤Õ¤¿¤ê¡£¤·¤«¤·¥²¥¤¥ê¡¼¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«Èà¤È°ì½ï¤ËÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£¥²¥¤¥ê¡¼¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ÃÂÀ¸¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¶Ã¤¯¤Ù¤ÈëÌ©¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£µ×¡¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¶ÛÄ¥´¶¤òËþµÊ¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤Þ¤º¡¢ËÜ¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹ç³Ê¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Î¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¿ôÆü¤ÏÏ¢Íí¤òÂÔ¤Ä¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤·¡¢·ë²Ì¤òÊ¹¤¯¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿°ì¤ÄÌ´¤¬¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ã¯¤â¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÌ´Êª¸ì¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¯À¤³¦¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿»þ¡¢¼ê±þ¤¨¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÀµÄ¾Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¼«¿È¤½¤ÎÀ¼Í¥¤Î·Ð¸³¤â°ìÅÙ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¤½¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤¬¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¤â¤¤¤Þ¤¤¤ÁÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¼êÃµ¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤âº£½Ð¤»¤ëÁ´ÎÏ¤Ç¡È¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¡É¤ÈÎ×¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¹ç³Ê¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Àµ²ò¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ¹ñ¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¸¤ã¤¢¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤ÇÉ½¸½¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤¥»¥ê¥Õ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¤±¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¾¯¤·Ì¾Á°¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é½Ð±é¤Ç¤¤ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤½¤Î¤â¤Î¤ÇºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ýÏ¿¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÊ³Æ®¡Öº£»ý¤Æ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡×
¡½¡½ÀèÆü¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤â¡Ö¥×¥í¤ÎÀ¼Í¥¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤µ²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¼ýÏ¿¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¸µ¤Ï±Ñ¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡È±Ñ¸ì¤ÎÉ½¾ð¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±Ñ¸ì¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆüËÜ¸ì¤è¤êÄ¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤ÎÂ©¤ÎÎ¯¤áÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¡È¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¼«¿È¤¬¤¹¤´¤¯É½¾ð¤¬Ë¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼»Ë¾å°ìÈÖÆñ¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¼«Ê¬¤Ç¤â¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡©¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë°ìÈÖÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£
É½¾ð¤¬¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ëË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤«¤é¡¢¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¿¿·õ¤Ê»þ¤â¤¢¤ë¡£¡È¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸ý³Ñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë»þ¡¢¤³¤Î²»¼Á¤Ç½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½±ÇÁü¤È¤·¤Æ¤Ï±Ç¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ö¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»³ÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¾ð¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¡Ä·ë¹½¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ËÂ¿Ê¬¥Ö¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É½¾ð¤ÏÂ¿Ê¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¤Ï¥¸¥å¥Ç¥£¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£Ìòºî¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤´¼«¿È¤ÎÍ×ÁÇ¤ä·Ð¸³¤Ç¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¤¿Ìò¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤ã¤¢¤¢¤Î»þ¤Î¤É¤³¤ÎÌò¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤ÇËÍ¤Ï21Ç¯´Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÆþ¤ì¤Ê¤¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤Ìò¡£º£»ý¤Æ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¤ÏÊÝ¼éÅª¤Ê°ìÂ²¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤ÎÍýÁÛ¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤â¡¢Æâ¤ËÊú¤¨¤¿¥¢¥Ä¤¤ÁÛ¤¤¤òÊú¤¨¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Ìî¿´¤ä¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£Æ¬¤¬¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤â¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò´Þ¤á¡¢ÀäÂÐ¤ËÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤Ç¤â½éÅÐ¾ì¡¦à¨ÃîÎà¤ò17É¤»ô°é¡Ö´Ñ¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤Ê¤¤¡×
¡½¡½¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¤Ï¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤¬¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤Î½»¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ÎÆ°Êª¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤¦¤ï¤¡¡ÁÆñ¤·¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡ËÃ¯¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ä¡ÊÄÀÌÛ¡Ë¡£º£ºî¤Ç¸À¤¦¤Èà¨ÃîÎà¤«¤Ê¡£à¨ÃîÎà¤Î³¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ïà¨ÃîÎà¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡È¤³¤Î³¹¡¢ºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡ª¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÀ¤³¦¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿¦¶È¤Ê¤é·Ù»¡¤«¤Ê¡©Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤«´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö³¦¤È¤Ï°ã¤¦»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î»ëÀþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤»ö·ï¤À¤Ê¡×¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½µÕ¤Ë¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë¤â¤·¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¥«¥á¥ì¥ª¥ó¡Ê¥Ø¥¤¥¹¡¼¥¹¡Ë¡ªÊÁËÜ¡ÊÌÀ¡Ë¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤Ë»ô¤¦¤È¤·¤¿¤é¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Çà¨ÃîÎà¤¬»³ÅÄ¤µ¤ó¤Î¿´¤òÃ¥¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸¤¤È¤«Ç¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸¼ïÎà¤Ç¤â´é¤âÀ³Ê¤â°ã¤¦¡£¤ª¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À³Ê¤âÉ½¾ð¤âÆ°ºî¤âÁ´Éô°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï²È¤Ç17É¤¤Îà¨ÃîÎà¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1É¤1É¤¤Î¥¯¥»¤È¤«¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ï¤Í¤Ü¤¹¤±¤À¤Ê¡×¤È¤«¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ï¤¹¤°¤Ë¥¨¥µ¤ò¤Û¤·¤¬¤ë¡×¤È¤«¡¢ÌÀ³Î¤Ë°ã¤¦¤È¤³¤í¤¬ËÍ¤Î¥Ä¥Ü¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¼ïÎà¤Ê¤Î¤Ë²¿ËüÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦ÊÁ¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ø¥¤¥¹¡¼¥¹Ìò¤ÎÊÁËÜ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤ÎÊÁËÜ¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢à¨ÃîÎà¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤ä²ø¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
