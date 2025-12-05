バレンタイン商戦がはやくもスタート！？阪急うめだ本店でチョコレートイベントの内覧会　オンラインで買えるブランドの数が例年の１６倍！「チョコレートのことをずっと考えて楽しんでいただけたらなと」

クリスマス前のこの時期からバレンタイン商戦がスタートしています。



１２月３日、阪急うめだ本店で行われたのは、阪急史上最も早いバレンタインチョコレートのイベント「阪急バレンタイン チョコレート博覧会２０２６」の内覧会です。



阪急のバレンタインといえば、約３０００種類の商品が集まり、年間の売り上げもトップクラスの催事です。今年は、カカオが高騰していることもあって、チョコレートを全面に押し出した商品よりは、焼き菓子で勝負をかけるとしています。





ショコラフィナンシェをレモンとキャラメルのソースに浸して食べる阪急のバレンタイン限定のスイーツや、阪急のバレンタインに初登場となる北海道のチョコレートブランドがつくるアップルパイも。さらに、今回はインターネットでの販売も強化しています。例年、この時期にオンラインで買えるのは１０ブランドほどでしたが、今回はその１６倍、阪急史上最多の約１６０ブランドの販売を１２月３日からスタートします。（阪急うめだ本店・広報担当 米田進悟さん）「今年も皆さまの期待に応えられる阪急うめだ本店だと思っているので、７０日間くらいチョコレートのことをずっと考えて、アドベントのような形で楽しんでいただけたらなと思う」阪急のバレンタインは、オンライン商戦の行方にも注目です。