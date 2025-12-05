「今日もカレーですか？」主演 田牧そら、共演 秋田汐梨！女子大生×カレー×青春！上京したばかりの⼥⼦⼤⽣・⿊部ちなと、カレーをこよなく愛する遠藤夏美が、実在の名店を味わい尽くす！“カレー”なる青春グルメドラマの放送が決定！