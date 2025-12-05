山本千尋『NINJA WARS』で主演 坂本浩一監督と再タッグ 海外向けプラットフォームで来年配信
海外向けプラットフォーム「24/7 SAMURAI-SHINOBI」にて、『NINJA WARS』（2026年以降全世界配信予定）の制作が決定。あわせて、俳優・山本千尋が主演することが5日、発表された。
【写真】大きな花束を抱えてにっこり微笑むシン・シア＆山本千尋
「24/7 SAMURAI-SHINOBI」を中心に2000万回超の視聴実績を誇る『BLACKFOX： Age of the Ninja』と、配信開始直後に115万回再生を記録した『SHOGUN'S NINJA-将軍乃忍者-』の世界観が融合。
山本は、狐の集団の当主・石動律花を演じる。また、ケイン・コスギも出演する。
きょう5日午後5時〜2026年1月5日午後11時59分まで、『BLACKFOX： Age of the Ninja』、『SHOGUN'S NINJA-将軍乃忍者-』が1ヶ月限定でYouTubeチャンネル「24/7 SAMURAI-SHINOBI」にて日本国内向けに特別無料配信される。
■石動律花役／山本千尋コメント
「BLACK FOX」から7年、皆様のおかげで石動律花としてまた帰って来ることが出来ました。ありがとうございます。
右も左も分からない十代の頃から、まずはアクションを通して映像作品の楽しさと大変さ、そして一人では決して成し遂げられない達成感を経験させて下さった坂本浩一監督と共に、二十代最後の集大成を「NINJA WARS」にぶつけるんだと闘魂を奮い立たせる思いです。
一生懸命で自分の選択に悩みもがき生きていた律花は、今回当主として自分ではない誰かの為に戦います。
素晴らしいキャストの皆様と、もう一つの故郷、京都太秦にて撮影が出来ることが今からとても楽しみです。
そして、前回の「BLACKFOX」が海外でもたくさんの方に視聴して頂きとても有難いですし、更に日本の時代劇と特撮の伝統を世界中の皆様の元へ改めてお届け出来ますよう、「NINJA WARS」の撮影に挑みたいと思います！
■ストーリー
民衆を煽り幕府への謀反を企む怪しげな新興宗教・白蓮教を調査していた狐の集団の当主・石動律花（山本千尋）。そこで、将軍からの任務を受けて現れた風魔忍者のお喬（宮原華音）と出会う。律花とお喬たちが立ち向かうべき敵は同じ、徳川家に恨みを持ち復興を願う、服部半蔵（ケイン・コスギ）率いる伊賀忍者たちであった…!!BLACKFOX の世界とSHOGUN’S NINJAの世界が交わる狐の集団 VS風魔忍者 VS 伊賀忍者の忍者大戦＝NINJA WARSが幕を開ける。
