サザンオールスターズ・松田弘、“愛車”を公開「還暦と共に名車に出会いました」→「自分のプライドと共に愛車とお別れをしました」
サザンオールスターズのドラムス・松田弘が、5日までに自身のインスタグラムを更新。自身の愛車を公開するとともに、“マイカー”に対する考え方を明かした。
【写真】かっこよすぎる…サザンオールスターズ・松田弘が“手放した”ことを報告したスポーツクーペモデルのメルセデス・ベンツ
松田は、モノクロでスポーツクーペタイプのメルセデス・ベンツの写真を投稿。「僕らの世代は、ステータスシンボルとしてのマイカーに夢を託しこれまで頑張ってきた世代です」と書き出し、「いろんな車に乗り継いできましたが、還暦と共に初代のメルセデスAMG-GTという名車に出会いました」と“愛車”を公開した。
同車について「ロングノーズの理想的なシェイプ、2シーターでありながら2ゴルフバック積載という利便性も嬉しく、この車とドライバー人生最後まで共にするつもりでしたが、」とお気に入りであった一方で「立体駐車場に停めれない事、余計な緊張感なく楽に運転したい事などの理由から、寂しいけれど自分のプライドと共に愛車とのお別れをしました」と手放したことを報告。
「現在は安心して運転出来る喜びと、この9年の車の進化の凄さを噛みしめながらドライバー人生を楽しんでいます」と新たな愛車でカーライフを楽しんでいることを明かした。そして「楽に無理する事なく、安心運転、安全運転で今後のカーライフを楽しみたいと思います」と思いをつづった。
この投稿に「モノクロームなのに、とても神々しい 深く素敵な想い出は永久に不滅ですね！」「カッコいい車ですね でも弘さんがドライブを楽しめる車が1番ですね。楽しんでください」「ご英断、ご賢明なご判断で、やはりヒロシさんはお人柄が素晴らしいです 年齢が上がると「プライドとともに…」がなかなか決断できないと思います。ヒロシさんがお手本となられて皆様が安心安全運転で車を楽しめますように」などのコメントが寄せられている。
