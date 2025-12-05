日本の音楽にロサンゼルスが熱狂、グローバルショーケース『ennichi ′25』開催 AwichやPSYCHIC FEVERらが出演
一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）とTOYOTA GROUPが主催するグローバル音楽イベント『ennichi '25 presented by CEIPA × TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT”』が、現地時間12月1日と2日の2日間にわたりアメリカ・ロサンゼルスで開催された。日本の音楽文化を世界に発信することを目的とした同イベントは、業界関係者向けカンファレンスと一般観客向けライブショーケースの2部構成で行われ、約2500人が来場した。
1日には、ハリウッド中心地のJAPAN HOUSE Los Angelesにて、音楽業界関係者によるカンファレンス『ennichi '25 Japanese Music Industry Mixer』が開催された。文化庁の都倉俊一長官は、「日本の才能を海外に送り出すには調整役が必要であり、日本政府もその支援を行っていく」と語り、イベント名の“ennichi”にちなみ「縁日の縁は会うべくして会うという“Destiny”（運命）も意味している」とした。また、JETRO（日本貿易振興機構）奥村理事、CEIPA村松理事長らも登壇し、日本音楽の国際的展開に向けた意欲を表明した。
パネルディスカッションには、きゃりーぱみゅぱみゅ、☆Taku Takahashi（m-flo）、Peyote Beats（ever.y inc.）が参加。モデレーターは音楽プロデューサーのJeff Miyaharaが務め、日米の音楽シーンにおける実体験をもとに、海外進出のチャンスと課題について活発な議論が行われた。きゃりーぱみゅぱみゅは「PONPONPON」のミュージックビデオ公開がキャリアの転機となった経験を語り、☆Taku Takahashiは「アニメやゲームが日本音楽の入口になっている」と強調。Peyote Beatsは、日本と米国の音楽文化をつなぐ架け橋になりたいと述べた。
2日には、ダウンタウンの倉庫型会場・Aurora Warehouseにてショーケースライブ『ennichi '25 Japanese Music Experience LA』が開催された。会場にはヨーヨー釣りや屋台、和太鼓演奏、鮪解体ショーなどが用意され、日本の縁日を彷彿とさせる“体験型”の空間が広がった。
ライブはf5ve、JP THE WAVY、Awich、PSYCHIC FEVERが多彩なステージを展開。今回は、3月に同じくロサンゼルスで開催されAdoやYOASOBIらが出演した音楽イベント『matsuri '25: Japanese Music Experience LOS ANGELES』の続編といったところだが、ヒップホップやダンスポップ、男性アーティスト多数で、日本音楽の多様性もアピールすることにも成功した。
会場の観客からは「お目当てのアーティストだけでなく、他の出演者にも興味を持った」という声もあり、アメリカでの日本音楽に対する関心の高まりを実感させた。
CEIPAとTOYOTA GROUPは今後も世界各地でのライブ展開を予定しており、2026年6月13日には『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』を東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催予定。グローバル音楽市場における日本の存在感を高めるべく、本格的な取り組みが続いている。
