有働由美子アナ、阪神のリーグ優勝祝う“手料理” 藤川球児監督をもてなす【料理一覧】
阪神タイガースの藤川球児監督があす6日放送のMBSテレビ『おしゃべり小料理ゆみこ』（後4：00〜 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】阪神のリーグ優勝祝う”渾身の三段重”！有働由美子アナの手料理
フリーアナウンサーの有働由美子が“小料理屋の女将”となり、得意の手料理でもてなしながら“小料理屋の女将”だからこそ聞ける客（ゲスト）の「意外な一面」をぐいぐい引き出していく、まったく忖度なしのトーク番組。
のれんをくぐってやってきた藤川監督。大のタイガースファンである女将は監督の来店に「あら〜」とこれまでにないほどの大きな声で出迎え、感激する。藤川監督のために、女将はセ・リーグ優勝を祝う三段のお重を用意。料理を「おいしい！」と味わう藤川の姿に、女将は「小料理屋の中で１番幸せ」と喜びをかみ締める。
その後、今回、女将が監督を迎えるにあたって増築したという出来立てホヤホヤの「小上がり」へ招く。小上がりの障子戸を開け、中を覗いた監督は「わあ！すごい！」と感激。小上がりを気に入ったよう。藤川はリラックスした様子で、女将の質問に和やかに答える。
女将は、「この１年で誕生した藤川語録の真意を聞きたい！」と藤川語録を短冊にして持参。監督就任からリーグ優勝、日本シリーズ、来シーズンに向けてまで。1年間を振り返りながら、監督がたっぷり語り尽くす。
■この日のお料理（5品）
『にんじんとじゃがいもの無限ゆみこ』
『鯛の黄金焼き』
『ブロッコリーたこ焼きボール』
『明太チキン南蛮』
『焼肉丼』
