『新劇場版 銀魂』吉原炎上篇の主要キャラ6人のコメント公開で日野聡「高い声まだ出るかなぁ〜？」 新場面写真も解禁
アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』（2026年2月13日公開）より、吉原炎上篇の主要キャラクター6人を演じる甲斐田裕子、三瓶由布子、井上喜久子、銀河万丈、日野聡、大塚芳忠のキャストコメントが公開。あわせて6人の活躍を切り取った最新場面写真が解禁された。
【場面カット】こわ！新劇場版の吉原大炎上でも登場する神威
原作／テレビアニメシリーズでもこの吉原炎上篇の物語で初登場し、要となるキャラクターを演じたキャスト6人は、“吉原炎上篇”改め『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』へ生まれ変わった本作のアフレコを終えた。
地下遊郭都市・吉原桃源郷を護る自警団「百華」の頭領・月詠役の甲斐田は、「月詠というキャラクターと吉原という舞台が初めて登場して、そこで生きる人たちがいろいろな背景を持ちながらも、戦って前へ進むための道を切り開く物語なので、いろいろな角度から、いろいろな人の心に刺さる物語だと思います」と、どんな人にも刺さる吉原炎上篇の物語の魅力を語った。
万事屋にとってこの物語のきっかけとなる少年・晴太役の三瓶は「アフレコはすごい楽しかったです！演じている私も楽しかったので、お客さまにも楽しんでいただけると思います！」とアフレコの興奮冷めやらぬ中、想いを語り、「『銀魂』はやっぱり『銀魂』でした！」と久しぶりの『銀魂』の収録を振り返った。
吉原桃源郷最高位の花魁・日輪役の井上は、「銀魂ファンの方はもちろん、初めて観られる方も思いっきり楽しめる映画になっていると思います！国境を越えて世界中の皆さんに『銀魂』のはちゃめちゃにおもしろくってすばらしいエネルギーが届きますように」と、既存のファンだけでなく新規の方や国内外のファンへ向けて想いを寄せた。
"夜王"と呼ばれ、吉原桃源郷を牛耳る鳳仙役の銀河万丈は、「『吉原炎上篇』には、社会的な強者と弱者、そして真っすぐな想い、本当の強さ、悲しみ―いろんな要素が詰まっています」とこの物語の魅力をコメント。
戦闘民族・夜兎族で宇宙海賊春雨の第七師団団長にして、神楽の兄・神威役の日野は、「『吉原炎上編』は、自分にとっても神威と出会えたとても大切なエピソードなので、懐かしさと感謝と、そして高い声まだ出るかなぁ〜？というちょっとした心配と（笑）、いろいろな想いで臨んでおりますので、ぜひ公開をお楽しみいただければと思います」と再び神威を演じた心境をコメントした。
そして、神威の部下で春雨第七師団副団長・阿伏兎役の大塚芳忠は、「長い間阿伏兎を演じてきました。気がつけば私も70歳を過ぎてしまいましたが、その間銀魂の収録に向かうときはいつも『あぁ、またここに戻って来たな』と思ったものです。『銀魂』とは私と一緒に人生を重ねて来たものという想いをずっと持っています」と『銀魂』と共に歩んできたことを振り返り、「凄い阿伏兎が演じられたと自負しております。どうか楽しみにお待ち下さい」と締めくくった。
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の物語の舞台は地下遊郭都市・吉原。“夜王”鳳仙に支配され、光を失ったこの街に足を踏み入れるのは、万事屋の銀時・新八・神楽の3人で、原作史上最も熱い珠玉の名エピソード・吉原炎上篇を完全新作アニメとして映画化する。
『銀魂』は、2003年12月から『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載がスタートした空知英秋氏による漫画が原作で、架空の江戸を舞台に「天人」と呼ばれる異星人らによって支配された世界で、何でも屋の坂田銀時とそれを取り巻く人々が織りなすSF時代劇コメディー。
19年6月に完結し、コミックスは累計7300万部を突破する人気作品で、06年4月にテレビ東京系でアニメの放送がスタートし、劇場アニメ化、小栗旬主演で実写映画化もされている。
■キャストコメント全文
▼甲斐田裕子（月詠役）
この吉原炎上篇の物語は、月詠というキャラクターと吉原という舞台が初めて登場して、そこで生きる人たちがいろいろな背景を持ちながらも、戦って前へ進むための道を切り開く物語なので、いろいろな角度から、いろいろな人の心に刺さる物語だと思います。皆が主役で、皆がそれぞれの場所で戦っている姿が観られますし、テレビシリーズとは全然違う角度で、吉原炎上篇の物語を再び楽しめると思います。過去のテレビシリーズも見返してもらえると、表現や技術の差がきっとあるので、その違いもぜひ楽しんでいただきたいです。
▼三瓶由布子（晴太役）
アフレコはすごい楽しかったです！演じている私も楽しかったので、お客さまにも楽しんで頂けると思います！劇場で思いっきり笑って、リアクションしていただけたらうれしいですし、それぐらい盛り上がれますし、熱く楽しめる作品になっている・・・「『銀魂』でこんな真面目な感じでコメントしていていいのか？」という一抹の不安を感じつつ、『銀魂』はやっぱり『銀魂』でした！
▼井上喜久子（日輪役）
劇場版で日輪を演じさせていただくことに胸が震えています。とても切なくて愛しくて愛情深い女性なので、精一杯の想いを込めて演じさせていただきました。笑いあり涙あり… 銀魂ファンの方は勿論、初めて観られる方も思いっきり楽しめる映画になっていると思います！国境を越えて世界中の皆さんに『銀魂』のはちゃめちゃにおもしろくってすばらしいエネルギーが届きますように。
▼銀河万丈（鳳仙役）
新たに劇場版が制作されるということは、スタッフの皆さんの熱い想いが、未だフツフツとマグマのように胎動しているのですね。
出演者としてはとてもうれしいですし、『銀魂』は劇場版で観るスケールだと思います。
「私にとっての『銀魂』」、を一言で言い表すならば、『北風と太陽―大人味』ですね。そして『吉原炎上篇』には、社会的な強者と弱者、そして真っすぐな想い、本当の強さ、悲しみ―いろんな要素が詰まっています。
最後に…ワタシは嫌いになっても、『銀魂』は嫌いにならないで下さい。
▼日野聡（神威役）
こうして、また新たな銀魂劇場版として『吉原炎上編』を皆さまにお届けできることが本当にうれしいです！
『吉原炎上編』は、自分にとっても神威と出会えたとても大切なエピソードなので、懐かしさと感謝と、そして高い声まだ出るかなぁ〜？というちょっとした心配と（笑）、いろいろな想いで臨んでおりますので、ぜひ公開をお楽しみいただければと思います。
▼大塚芳忠（阿伏兎役）
長い間阿伏兎を演じてきました。気がつけば私も70歳を過ぎてしまいましたが、
その間銀魂の収録に向かうときはいつも「あぁ、またここに戻って来たな」と思ったものです。
『銀魂』とは私と一緒に人生を重ねて来たものという想いをずっと持っています。
初めて阿伏兎が叫びます、感情をあらわにします、想いのたけを語り尽くします。
凄い阿伏兎が演じられたと自負しております。どうか楽しみにお待ちしたください。
