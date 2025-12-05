83歳・近藤正臣の“老いと孤独”に迫ったドキュメンタリー再放送 妻が認知症→里山でワンオペ介護…妻を亡くした“その後”
3月NHK BSなどで放送された『妻亡きあとに〜近藤正臣 郡上八幡ひとり暮らし〜』が、6日にNHK総合で再放送される（後3：45）。
【番組カット】愛する妻を失って…83歳・近藤正臣の今に迫る
往年の名俳優・近藤正臣（83）。岐阜・郡上八幡の自然に魅せられ、8年前に妻と移住。穏やかな晩年を過ごす…はずだった。その後、妻が認知症を発症。自身も体調を崩しながら、里山でのワンオペ介護を続けていたが、一昨年、妻が亡くなった。
伴侶を失った高齢者は、どう生きていくのか。近藤が向き合う「老い」と「孤独」に長期密着。深い喪失感を抱えながらも、地域の中で“これから”を模索するひとりの老人の日々を見つめる。
