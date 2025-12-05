½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÏÆ¸µ²Ú¡Ö»ä¼«¿È¤â¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¥Ä¥¢¡¼½éV¤ÎÉû¾Þ¡ÈÊÆ10É¶¡É¤Ê¤É¤òµÜºê¸©¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë´óÉÕ¡¡11·î°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹¤ÇÍ¥¾¡
Àè·î¤Î°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÏÆ¸µ²ÚÁª¼ê¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Éû¾Þ¤ÎÊÆ¤È°ûÎÁ¤òµÜ¾ë¸©¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÆ¸µÁª¼ê¤Ï11·î14Æü¤«¤é16Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ç¡¢ÄÌ»»16¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÍ¥¾¡¡£¤³¤ì¤¬28ºÐ¡¢8Ç¯ÌÜ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÆ¸µÁª¼ê¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Æ°²èÆâ¤ÇÉû¾Þ¤ÎÊÆ10É¶(600Ô)¤È°ËÆ£±à°ûÎÁ3Ç¯Ê¬(1080ËÜ)¤ò¡¢µÜºê¸©¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤¬¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÆ¸µÁª¼ê¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡Ö²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ç»Ù¤¨¤ò½½Ê¬¤ËÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¡£¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤ÇÆü¡¹¤ò·üÌ¿¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¡£ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¡£¤½¤¦¤·¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â²¹¤«¤¤ÎÏ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬´óÉÕ¤ò·è¤á¤¿°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤â¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¤½¤Ð¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌ´¤òÄü¤á¤º¤Ë¥´¥ë¥Õ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éº£ÅÙ¤Ï¡¢»ä¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤»¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«¼é¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç¿Í¤ÏÉ¬¤º¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»×¤¤¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÌ¤Íè¤Î´õË¾¤È¤·¤ÆÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î½éÍ¥¾¡¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÜºê¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Î»Ï¤Þ¤ê¡£¤½¤·¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÏ¸µµÜºê¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÈþÌ£¤·¤¤¤ªÊÆ¤È°û¤ßÊª°û¤ó¤ÇÊÙ¶¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í »ä¤â¥´¥ë¥Õ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£Ê¸Ëö¤Ë¤Ï¡ÖÆ°²è¤ÎÀ¼¤Î¥È¡¼¥óÄã¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È´éÊ¸»ú¤È¤È¤â¤Ë°ì¸ÀÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£