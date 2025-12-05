ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が5日放送のテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）にVTR出演。来年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への山本由伸投手（27）、佐々木朗希投手（24）の出場に言及した。

大谷翔平は先月24日（日本時間25日）に自身のインスタグラムで来春WBCの出場を表明したが、山本、佐々木は未定となっている。

番組では米サンディエゴの自宅でのロバーツ監督へのインタビューの模様を放送。ロバーツ監督は佐々木について「投手は大変です」と本音を語り「朗希がWBCで投げたら驚きますね」と佐々木の出場は可能性として低いとした。

「故障から復帰して間もない中で、先発投手としての体づくりを行いますが、早期に仕上げるのは難しいと思います」と佐々木が今季は右肩のインピンジメント症候群で長期離脱したことや終盤はブルペンで起用したものの来季は先発復帰する見通しであることから、WBCに出場する場合、調整スケジュールを早めないといけないため現実的でないとした。

続けて山本については「由伸にとってもWBCまでに仕上げるのは難しいと思います。この2年間たくさん投げてきましたし、休養期間をフルで与えられないとなると、難しくなってきます」とワールドシリーズで“中0日”で登板するなど、開幕からポストシーズンまでフル回転した山本もしっかり休養を取って今季同様のパフォーマンスを見せてほしいとした。

一方で「日本が（準々決勝以降の）アメリカラウンドに進んだ場合、1、2試合投げられる可能性があるかもしれません」とも語った。

「どうなるかは分かりません」と言い、「WBCが日本人にとってどれほど大事なものか理解しています。しかし同時に彼らを健康な状態に保たないといけません」と強調した。